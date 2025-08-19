El nuevo torneo de dobles mixtos del US Open comienza y Errani y Vavassori demuestran su poder

El Abierto de Estados Unidos renovó su torneo de dobles mixtos con la esperanza de atraer a los mejores jugadores de individuales.

Los campeones defensores no tienen la intención de apartarse tan fácilmente.

Sara Errani y Andrea Vavassori lograron la primera victoria en el torneo el martes, venciendo 4-2, 4-2 al equipo sembrado No. 2 Taylor Fritz y Elena Rybakina.

La pareja italiana, especialista en dobles, fueron algunos de los mayores críticos de los cambios del torneo que ahora presenta un formato que parece una exhibición y no como un evento de Grand Slam. El premio de un millón para el equipo ganador sería un gran impulso para los jugadores de dobles, pero Errani y Vavassori son el único equipo de dobles tradicional en el evento.

“También estamos jugando por todos los jugadores de dobles que no pudieron competir aquí, así que intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo”, indicó Vavassori.

Fritz, subcampeón del Abierto de Estados Unidos en individuales masculinos el año pasado, y Rybakina, campeona de individuales femeninos de Wimbledon en el pasado, son exactamente el tipo de jugadores que la Asociación de Tenis de Estados Unidos buscaba cuando renovó el torneo.

Ahora, con 16 equipos jugando a lo largo de dos días, los dobles mixtos comienzan mucho antes de que los torneos de individuales empiecen el domingo. Esto debido a la creencia de los organizadores que las estrellas de individuales estarían más interesadas en jugar si no interfiriera con su descanso y recuperación durante ese evento.

Errani y Vavassori ni siquiera sabían originalmente si tendrían la oportunidad de defender su título en el nuevo formato, que otorga ocho plazas automáticas basadas en las clasificaciones combinadas de individuales de los jugadores. Las otras plazas son comodines otorgados por la USTA.

A los italianos se les otorgó una de estas y mostraron sus habilidades en una victoria que tomó solo 42 minutos. El formato acortado permite que los partidos se desarrollen rápidamente, sabiendo que los equipos ganadores tendrían que jugar dos veces el primer día para llegar a las semifinales y finales el miércoles por la noche.

El partido destacado del calendario de la primera ronda estaba programado para más tarde, cuando Carlos Alcaraz y Emma Raducanu enfrenten al equipo sembrado número uno de Jessica Pegula y Jack Draper.

