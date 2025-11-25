Carlos Alcaraz dice que intentará ‘divertirse’ en sus próximas exhibiciones

Carlos Alcaraz ha cerrado oficialmente su calendario competitivo de 2025, asegurando el puesto número uno en el ranking de la ATP. El tenista español culminó una temporada estelar con 71 victorias, la cifra más alta del circuito, y ocho trofeos, incluyendo dos títulos de Grand Slam que elevan su total de carrera a seis.

A pesar de la conclusión de su temporada oficial, el año de Alcaraz aún no ha terminado. El joven de 22 años, quien optó por no representar a España en las finales de la Copa Davis la semana pasada debido a una molestia en el tendón de la corva derecha, tiene programados un par de eventos de exhibición. Estos incluyen un enfrentamiento contra Frances Tiafoe, dos veces semifinalista del Abierto de Estados Unidos, en Newark, Nueva Jersey, el 7 de diciembre, y otro contra João Fonseca, un brasileño de 19 años clasificado en el puesto 24, en Miami el 8 de diciembre.

Alcaraz se suma a la creciente lista de tenistas que critican la extensión del calendario deportivo, argumentando que es excesivamente largo, impone una carga desmedida sobre los atletas y ofrece una temporada baja insuficiente para la recuperación.

El joven de 22 años tiene programados un par de eventos de exhibición para el resto del año. ( Photo by Clive Brunskill/Getty Images for ITF )

¿Es entendible por qué algunos aficionados se podrían preguntar entonces por qué añadir más encuentros?

"En primer lugar, es normal que la gente piense de esa manera y no entiendan por qué nos quejamos del calendario y luego organizamos los partidos de exhibición", dijo Alcaraz a The Associated Press. "Pero para mí, la principal diferencia es que, en un torneo, tienes que mantener tu enfoque y es realmente exigente física y mentalmente durante una semana y media. Y una exhibición es solo un día. Solo te concentras, solo calientas, solo practicas no tanto, para un partido."

Se reduce, dijo, a la presión externa e interna que viene con el esfuerzo semana tras semana, por victorias, por puntos de ranking, por trofeos, que se acumula a lo largo de la temporada.

Ese tipo de cosas están ausentes cuando Alcaraz balancea su raqueta en lugares distintos al All England Club o Roland Garros, y en su lugar en las casas de los New Jersey Devils de la NHL, por ejemplo, o los Marlins de Miami de la MLB, dos sitios que nunca antes habían albergado tenis profesional.

Ross Hutchins, quien supervisa la Copa Davis y la Copa Billie Jean King como el nuevo CEO de la Federación Internacional de Tenis, piensa que ese tipo de exposición es buena para el juego.

"Tenemos ciudades, gobiernos, ubicaciones, individuos, emprendedores, federaciones que solo quieren más tenis. Todos quieren más tenis, y el deporte está creciendo y creciendo con su atractivo. Así que estamos en una situación afortunada en este momento", dijo Hutchins.

"Es difícil decir que es malo para los jugadores jugar en una nueva ubicación", agregó, "y es difícil criticar a los jugadores por hacerlo debido a las dinámicas en las que están" como contratistas independientes que "nunca saben cuándo su forma va a caer o qué lesión podría ocurrir."

En el Prudential Center, además de Alcaraz contra Tiafoe, habrá un partido individual entre la subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024 Jessica Pegula y la subcampeona de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos 2025 Amanda Anisimova, además de algunos dobles mixtos.

En loanDepot Park la noche siguiente, Alcaraz enfrentará a Fonseca y Pegula a Anisimova, junto con un desempate de dobles mixtos a diez puntos.

"Podrías abordar las exhibiciones de diferentes maneras. Puedes hacerlo solo para divertirte, jugando buen tenis, buenos golpes y divirtiéndote. O puedes abordarlas jugando realmente en serio y usando tácticas y probando diferentes cosas que querrás hacer más tarde, en un evento", dijo Alcaraz. "Así que para estos partidos, voy a jugar bien, voy a tomármelo muy en serio, pero al mismo tiempo, voy a tratar de divertirme tanto como pueda. Para mí, eso es lo que importa. Cuando me estoy divirtiendo en la cancha, puedo mostrar mi mejor tenis."