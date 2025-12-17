Carlos Alcaraz pone fin a siete años de colaboración con el entrenador Juan Carlos Ferrero

El número uno del mundo Carlos Alcaraz anunció el miércoles que se separa de Juan Carlos Ferrero, su entrenador de toda la vida.

Alcaraz anunció su decisión de poner fin al vínculo de siete años en un mensaje en sus redes sociales.

Con Ferrero, el astro español de 22 años ha ganado seis títulos de Grand Slam: dos títulos del Abierto de Francia, dos coronas de Wimbledon y dos Abiertos de Estados Unidos.

“Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, escribió Alcaraz. “Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”.

Por lo pronto, Samuel López, quien se incorporó al equipo para alternarse con Ferrero en la conducción, entrenará a Alcaraz.

La nueva temporada arrancará en enero y Alcaraz tendrá en la mira el Abierto de Australia, el único cetro de un grande que le falta.

