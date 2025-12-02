Emma Raducanu dice que ya no se “esconde” tras su aterradora experiencia con un acosador

Emma Raducanu afirma haber “superado” la angustiosa experiencia de haber sido acosada a principios de año y ya no siente que “se esconda de nada”.

La excampeona del Abierto de tenis de EE. UU. se echó a llorar cuando un hombre que la había seguido en cuatro torneos distintos se le acercó en Dubái, antes de aparecer en las gradas mientras ella jugaba un partido al día siguiente.

Los guardias de seguridad retiraron al hombre, que “mostraba un comportamiento obsesivo”, y la policía de Dubái le impuso una orden de alejamiento.

En declaraciones a numerosos medios de comunicación antes del inicio de un bloque de entrenamiento en Barcelona, la jugadora de 23 años afirmó que había “superado” el aterrador incidente, pero que todavía le resultaban inquietantes algunas intromisiones en su vida.

Dijo: “Lo que sí me asustó fue ver una foto mía en Londres y no ver a los paparazis haciéndola. Estaba con mis dos mejores amigos. Esto pasó la semana pasada, y salió algún artículo de un medio diciendo que tenía un nuevo novio o lo que sea. Pero es literalmente el hermano de mi mejor amiga. Yo expresé: ‘vamos, chicos. Vamos. Sean mejores que esto. Esto no es cierto’”.

“Simplemente, no vi a los paparazis. Eso es obviamente espeluznante, cuando piensas: No los vi: ¿cómo tomaron esta foto? Pero aparte de eso, me siento bien porque siempre hay alguien vigilando mi espalda”.

En las últimas semanas, la número 1 británica se desplazó desde su casa familiar en Bromley hasta Londres para entrenar en el gimnasio y afirma que la experiencia la ayudó a sentirse más cómoda en entornos ajetreados.

“En hora pico, la gente está muy encerrada en su mundo. En realidad no están prestando atención y probablemente tampoco esperan verme”, dijo.

“Si la gente me reconoce, si la gente me ve y quiere acercarse a mí, pues estupendo, pero ya no tengo necesariamente la sensación de esconderme de nada”.

Raducanu seguirá trabajando con el entrenador Francisco Roig durante 2026 ( PA Archive )

Raducanu también intervino en el debate en curso sobre la ampliación del calendario tenístico, que llevó a numerosos jugadores, entre ellos su homólogo como número 1 británico, Jack Draper, a pedir cambios para proteger la salud de los jugadores.

“No creo que sea necesariamente algo de lo que quejarse, porque es lo que se nos da”, dijo Raducanu. “Y además nos ganamos muy bien la vida. Lo que quiero decir es que no todo es glamour. Sin duda, hay momentos en los que es muy difícil y flaqueamos mental y físicamente; todo duele. Pero, al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer al respecto?”

“Estoy segura de que hay ciertas personas que van a trabajar y sus jefes los obligan a hacer algo, pero tienen que hacerlo, es su trabajo”.

“Si no nos quejamos, creo que daremos un mejor ejemplo a la gente que nos ve, a los que intentan iniciarse en el tenis, a los más jóvenes. Si ven a todos los mejores jugadores quejándose del calendario, no creo que eso sea necesariamente inspirador”.

Traducción de Olivia Gorsin