Jannik Sinner venga derrota en Roland Garros hace dos años ante Daniel Altmaier con triunfo en China

Jannik Sinner comenzó de manera sólida la defensa de su título en el Masters de Shanghái, venciendo por el sábado por 6-3, 6-3 a Daniel Altmaier para vengar la derrota de hace dos años en el Abierto de Francia.

La victoria extendió la racha ganadora de Sinner, clasificado en segundo lugar del mundo, a seis partidos tras su título en el Abierto de China en Beijing el miércoles.

“Sabía antes del partido que hoy iba a ser muy difícil. No tuve mucho tiempo para adaptarme aquí. Pero eso lo hace aún más especial”, indicó Sinner.

Sinner no había jugado contra Altmaier desde que el alemán lo venció en cinco sets en la segunda ronda de Roland Garros en 2023, cuando Sinner desperdició dos puntos de partido.

El oponente de Sinner en la tercera ronda será Tallon Griekspoor, a quien lidera 6-0 en enfrentamientos directos.

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, se retiró de Shanghái debido a una lesión en el tobillo izquierdo.

"Todo es diferente. Es mucho más húmedo y puede sentirse mucho más físico aquí", afirmó Sinner cuando se le preguntó sobre la adaptación de Beijing a Shanghái. "Intenté descansar. Pero es difícil después de ganar un título. Tienes que tener un gran equilibrio de práctica. Obviamente, ahora la prioridad es sentirme lo mejor posible físicamente para el próximo".

De Minaur y Auger Aliassime avanzan

Alex de Minaur (7) avanzó con una victoria de 6-4, 6-2 sobre el argentino Camilo Ugo Carabelli después de caer ante Sinner en las semifinales de Beijing.

En otros partidos tempranos, Daniil Medvedev aplastó 6-1, 6-1 al clasificado Dalibor Svrcina; Yoshihito Nishioka sorprendió por 2-6, 6-1, 6-4 Andrey Rublev (13); Felix Auger Aliassime (12) venció 6-3, 6-3 al chileno Alejandro Tabilo; y Kamil Majchrzak derrotó 6-4, 6-0 a Brandon Nakashima.

Los jugadores mejor clasificados recibieron pases directos a la segunda ronda.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes