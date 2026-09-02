Casi sin dormir, Badosa evita un disgusto y se cita con Gauff en el US Open. La lluvia persiste

Los 10 minutos que Paula Badosa debió disputar el miércoles para sellar su victoria ante Daria Kasatkina en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos estuvieron cargados de angustia.

Cuartofinalista del torneo en 2024 pero actualmente hundida en el puesto 87 del ranking, Badosa fue una de las muchas damnificadas por la lluvia —su partido fue interrumpido dos veces— que el día previo trastocó la programación del último Grand Slam de la temporada.

La española de 28 años confesó que le costó conciliar el sueño tras desperdiciar tres match points antes que el mal tiempo pusiera alto a su encuentro la noche del martes.

En la reanudación el miércoles, necesitó de otros seis match points, además de levantar dos bolas de quiebre, para finalmente sentenciar el definitivo marcador 6-1, 6-4. Se citó con Coco Gauff, la cuarta preclasificada y campeona del US Open de 2023.

“No ha sido fácil, todo estaba completamente controlado ayer”, dijo Badosa. “Que me lo pararan en un momento tan crucial, pues la verdad que era una putada”.

“No conseguía dormir, estaba muy tensa”, añadió. “Para mí, lo más difícil en el tenis es cerrar partidos y empezar el partido teniéndolo que cerrar, ahí se me multiplicaban los nervios por dos”.

El de Badosa fue uno de 10 partidos que fueron suspendidos o que no pudieron iniciarse el martes. La lluvia volvió a interrumpir la actividad a media tarde del miércoles.

De vuelta a las 8 de la mañana, Badosa se encontró con un cielo gris en Flushing Meadows y conjuró cualquier atisbo de reacción de Kasatkina, una rusa que ahora representa a Australia.

Sin jugar desde julio, tras someterse a una cirugía para corregir el tabique, Badosa se entusiasmó por su desempeño al jugar en una pista dura por primera desde marzo en Miami.

Afronta su compromiso contra Gauff —aventaja 5-3 a la estadounidense en el historial directo— confiada que su actual ranking es un espejismo.

“A veces surgen dudas, sobre todo después del año que he tenido, pero en general, sé que pertenezco aquí y sé que mi ranking actual no refleja el nivel que tengo", quien llegó a ser la número 2 del mundo en abril de 2022. “Creo que, poco a poco y paso a paso, volveré a estar donde debo”.

Dos cabezas de serie naufragaron al dar comienzo la segunda ronda: el estadounidense Brandon Nakashima (16) y el ruso Andrey Rublev (23).

Después de un verano rutilante en citas Masters 1000, subcampeón en Montreal y semifinalista en Cincinnati, Nakashima capituló 6-3, 6-4, 6-4 ante su compatriota Alex Michelsen.

Rublev, cuatro veces cuartofinalista en Flushing Meadows, perdió 6-7 (3), 6-2, 6-4, 6-4 ante Daniel Mérida, un español de 21 años que ha ascendido 124 posiciones en el ranking para situarse 39no esta semana.

Jessica Pegula, la tercera cabeza de serie, enlazó otra cómoda victoria al avanzar a la tercera ronda al dar cuenta 6-3, 6-1 de su compatriota Sofia Kenin.

Daniil Medvedev, séptimo cabeza de serie, figuró también entre los ganadores de la jornada diurna al imponerse en sets corridos al estadounidense Sebastian Gorzny.

La sesión nocturna tiene prevista dos duelos con los campeones defensores Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz en segunda ronda. Sabalenka enfrentaba a la rusa Polina Iatcenko, mientras que Alcaraz jugaba contra el portugués Jaime Faria.

Alcaraz aspira a avanzar a la tercera ronda por quinta vez en seis participaciones, tras haber estado inactivo desde abril debido a una lesión en la muñeca derecha. Por su parte, Sabalenka espera continuar su camino para convertirse en la primera mujer que encadena tres títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos desde que Serena Williams lo lograra entre 2012 y 2014.

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