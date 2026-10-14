Seahawks y Broncos lidian con defensivas élite y QB irregulares al iniciar la Semana 6

Dos defensivas dominantes haciendo todo el trabajo pesado. Dos quarterbacks en apuros intentando de todo para recuperar la magia del año pasado.

Los Seahawks de Seattle y los Broncos de Denver dan inicio a la Semana 6 la noche del jueves en el frío de Empower Field, con ambos equipos tratando de evitar una tercera derrota, lo que igualaría el total del año pasado en toda una temporada.

Estos equipos parecían encaminados a un choque de Super Bowl hace ocho meses, antes de que Bo Nix se fracturara el tobillo derecho en los playoffs y Jarrett Stidham se desplomara en una derrota 10-7 ante Nueva Inglaterra en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana.

Seattle arrolló a los Patriots en el Super Bowl para el segundo campeonato de la franquicia, pero el Jugador Más Valioso de ese partido, el corredor Kenneth Walker III, se fue a Kansas City en la agencia libre y los Seahawks no han vuelto a ser los mismos.

Sam Darnold ha lanzado cinco intercepciones en tres partidos esta temporada, incluidas dos el domingo que los 49ers de San Francisco convirtieron en touchdowns rápidos camino a una victoria en Seattle.

“Solo tengo que seguir confiando en mí, confiar en mis pies, confiar en lo que estoy viendo, que es lo que estoy haciendo. Pero, sí, simplemente tengo que ser mejor cuidando el balón”, comentó Darnold.

Nix ha retrocedido esta temporada. Sus comentarios recientes dibujan el panorama de un quarterback con miedo a arriesgar, dudoso a la hora de lanzar el balón en profundidad. Aunque su protección ha sido irregular por momentos, sigue escapando de bolsas limpias y se muestra reacio a asegurar el balón y correr él mismo, anulando sus cualidades de doble amenaza.

Al hablar de su rendimiento irregular, Nix oscila entre ofrecer garantías de mejora y negar que exista algún problema.

“Jugar bien y jugar mal es una narrativa y creo que, honestamente, es algo que nos inventamos. No creo necesariamente que esté jugando diferente a como juego normalmente”, manifestó Nix.

Las estadísticas dicen lo contrario.

Su índice de pasador, su porcentaje de pases completos y sus yardas por intento de pase han bajado respecto al año pasado, y lanzó para apenas 123 yardas en la victoria 23-17 de Denver como visitante sobre los Chargers de Los Ángeles el fin de semana pasado.

“Recibe muchas críticas solo por ser el quarterback titular. Todos tenemos ciertas cosas que vienen con la descripción de nuestro trabajo y, para él, hay mucho peso sobre sus hombros. … Todos lo respaldamos. Todos sabemos que, para que tengamos éxito, necesitamos que él pueda tener ese éxito. Y siempre lo vamos a respaldar, pase lo que pase, sea bueno, malo o indiferente”, indicó el receptor de los Broncos, Courtland Sutton. ___

Con aportes de la periodista deportiva de AP Anne M. Peterson. ___

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