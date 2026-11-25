Brock Purdy se perdió la práctica de los 49ers de San Francisco el miércoles después de lastimarse el tobillo durante la victoria de la semana pasada contra los Vikings de Minnesota.

El entrenador Kyle Shanahan comentó que el quarterback se lesionó en el segundo cuarto de la victoria del domingo por la noche 35-10 sobre los Vikings, pero pudo mantenerse en el partido. No estuvo disponible para practicar al inicio de la semana de preparación para el duelo divisional del domingo contra Seattle y figura como día a día.

“No puede hoy, así que siempre es una posibilidad. No es un esguince alto de tobillo, así que es día a día”, dijo Shanahan sobre si Purdy podría perderse el partido contra los Seahawks. “Veremos cómo evoluciona”.

Purdy viene de una actuación sobresaliente contra los Vikings tras lanzar para 255 yardas y tres touchdowns ante una de las mejores defensas de la liga, lo que le valió el premio al Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC.

Purdy lidera la NFL con un índice de pasador de 118,2 y 9,0 yardas por intento de pase, además de sus 23 pases de touchdown y apenas cinco intercepciones.

Mac Jones se encargó del trabajo con el primer equipo en la práctica del miércoles. Jones fue titular en ocho partidos la temporada pasada cuando Purdy estuvo fuera por una lesión en el dedo gordo del pie (turf toe) y ayudó a que San Francisco registrara marca de 5-3 durante ese lapso.

El receptor Mike Evans también se ausentó de la práctica el miércoles, ya que los 49ers están administrando la tendinitis en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera tres partidos. El linebacker Dre Greenlaw (cuello), el receptor Jordan Watkins (ingle) y el back defensivo Siran Neal (rodilla, pie) tampoco practicaron.

Los backs defensivos Deommodore Lenoir (pie) y Upton Stout (hombro), y los linieros ofensivos Austen Pleasants (rodilla) y Carver Willis (enfermedad) estuvieron limitados. A Pleasants se le abrió el miércoles su ventana de 21 días para practicar, después de comenzar la temporada en la lista de reserva de lesionados.

Los 49ers también activaron al cornerback Nate Hobbs de la lista de reserva de lesionados y colocaron al tackle derecho Colton McKivitz en la reserva de lesionados con una lesión de tobillo que pone fin a su temporada. También volvieron a firmar al receptor Brandin Cooks para el equipo de prácticas después de haber sido cortado la semana pasada.

Bosa no se sorprende por los abucheos en México

El ala defensiva Nick Bosa dijo que no le sorprendieron los abucheos que recibió en Ciudad de México tras sus comentarios de la semana pasada sobre cómo animaban.

Bosa fue abucheado con fuerza cuando apareció en la pantalla gigante antes del partido del domingo, después de decir que a los aficionados mexicanos había que enseñarles cómo animar en los partidos de la NFL. Bosa explicó que no quería que los aficionados animaran de manera constante como lo hacen en el fútbol, sino que reservaran sus cánticos más fuertes para cuando Minnesota estuviera a la ofensiva.

Bosa afirmó que sus intenciones fueron “puras” y que no quiso ofender a nadie, pero los aficionados locales se molestaron y se lo hicieron saber. Bosa indicó que esperaba esa reacción, pero que disfrutó en general su viaje.

“Me pareció bien”, expresó. “Definitivamente no quise hacer daño con mis comentarios. El ambiente fue increíble, como la última vez que estuve allí”.

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