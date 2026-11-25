El Barcelona no se despeinó en su expedición a Azerbaiyán y despachó el martes 4-1 al Sabah FK para acercarse a la fase de eliminatoria directa de la Liga de Campeones.

Anthony Gordon firmó un doblete ante el debutante azerbaiyano en Bakú. Karim Adeyemi y Gabriel Jesus también marcaron, y el Barça consiguió su cuarta victoria en la fase de liga para colocarse a tres puntos del líder Real Madrid.

Pese a la derrota, los hinchas de Sabah tuvieron un momento para el recuerdo cuando Joy-Lance Mickels marcó el gol de honor desde corta distancia a los 63 minutos.

En su campaña de debut en la principal competición europea de clubes, Sabah se ha enfrentado a dos adversarios de fuste: el Manchester United y el Barça. Perdió 4-0 ante el United en septiembre, pero el gol de Mickels aseguró que no sufriera una repetición ante el campeón español.

En el otro partido disputado temprano, el Villarreal se llevó la victoria 1-0 en su visita a Slavia Praga.

PSG y Bayern sin sus estrellas

El bicampeón defensor Paris Saint-Germain no cuenta con Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia, mientras que el Bayern Múnich acusa la baja de Harry Kane en su ataque.

Dos de los favoritos para ganar la competición tendrán que arreglárselas sin sus figuras durante algún tiempo mientras trazan sus rutas hacia la fase eliminatoria.

Doué y Kvaratskhelia están fuera por lesiones del ligamento cruzado anterior, lo que supone un duro golpe para la aspiración del PSG de atrapar un tercer título consecutivo y convertirse en apenas el segundo equipo en lograrlo después del Madrid.

Bayern perdió al reciente ganador del Balón de Oro, probablemente por varios meses, por una lesión en los ligamentos del tobillo.

La ausencia de Kane podría pesar más en las ambiciones inmediatas del Bayern, ya que el gigante alemán ha ganado dos y empatado dos de sus primeros cuatro partidos en la fase de liga. Enfrentaba a Lille, y comenzó el día en el 14to puesto de la clasificación. Los ocho primeros avanzan automáticamente a los octavos de final.

El PSG era segundo con un registro perfecto de victorias, por detrás del Madrid. Recibe a la Roma, y el entrenador Luis Enrique afirmó que su equipo puede sobreponerse pese a las lesiones.

Pochettino regresa a la Liga de Campeones

Posiblemente el mayor logro de Mauricio Pochettino fue llevar a un desfavorido Tottenham a la final de la Liga de Campeones en 2019.

Ahora está de vuelta en la competición con el United, que necesita desesperadamente enderezar su temporada.

Después de perder 4-0 ante Liverpool en su primer partido al mando el domingo, Pochettino esperaba mucho más de su equipo en Sporting de Lisboa.

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