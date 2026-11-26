Si los Cowboys de Dallas no resuelven una desconcertante incapacidad para ganar partidos consecutivos, caerán ante los Eagles de Filadelfia, sus rivales en la División Este de la Conferencia Nacional, en el Día de Acción de Gracias.

Y, probablemente, tendrán que resignarse a quedar fuera de los playoffs por tercer año seguido.

El receptor estrella CeeDee Lamb, que preferiría no desperdiciar lo que podría ser la segunda temporada All-Pro de su carrera, entiende la importancia del resultado del jueves.

“Para que entremos a los playoffs, tenemos que ganar partidos seguidos porque es lo que necesitamos hacer”, indicó Lamb, quien lidera la NFL con 88 recepciones y es segundo detrás de Jaxon Smith-Njigba, de Seattle, con 1.108 yardas recibidas

Los Cowboys tienen una sola racha ganadora en dos temporadas bajo el entrenador Brian Schottenheimer. Fue una seguidilla de tres partidos en noviembre del año pasado, coronada por una victoria de Acción de Gracias sobre Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City.

Ya es complicado que Dallas alcance a los Giants de Nueva York en el liderato de la división, especialmente si no pueden alcanzar un récord de .500 en sus últimos cinco encuentros.

Los primeros cuatro de esos rivales restantes son posibles contendientes a los playoffs, empezando con la visita a los campeones defensores Seahawks en el partido de lunes por la noche.

Dallas tuvo oportunidad de encadenar triunfos tras vencer a los Eagles en octubre, pero los Cowboys desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en el último cuarto, la mayor dilapidada en la historia de la franquicia, para perder 33-30 con los Cardinals en casa.

“Absolutamente”, respondió el quarterback Dak Prescott cuando le preguntaron si el equipo ya estaba en modo de playoffs tras una victoria sobre Tennessee en la que su ofensiva anotó en sus ocho series. “Creo que nos pusimos en esa posición hace un par de semanas, francamente, ¿no?”

Los diezmados Eagles también buscan una racha ganadora, después de cortar una seguidilla de siete partidos con una sorpresa ante Pittsburgh.

Sin el quarterback Jalen Hurts y muchas otras piezas importantes, los bicampeones defensores del Este de la NFC están en un papel poco habitual como equipo perdedor. Tampoco están listos para rendirse.

“No miramos demasiado hacia delante, pero a veces solo hace falta una. Tenemos una gran oportunidad de ir a jugar en Acción de Gracias, algo con lo que todos soñamos de niños, contra los Dallas Cowboys. Intentar mantenerlo”, comentó Barkley tras la victoria sobre los Steelers.

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