Aaron Rodgers ha visto prácticamente de todo en 22 años en la NFL.

No lo último que vivió.

Los Steelers de Pittsburgh enviaron al banquillo al cuatro veces Jugador Más Valioso antes de que reciban a los Broncos de Denver el viernes, una decisión impactante que deja en duda el futuro del jugador, que pronto cumplirá 43 años.

Rodgers no estuvo presente después de que se anunció el martes la decisión. El equipo, que ya había indicado que Rodgers estaría inactivo contra los Broncos, lo eximió de la práctica el miércoles mientras Mason Rudolph tomaba repeticiones con los titulares.

Rodgers ya ha dicho que esta será su última temporada. Pero ahora la pregunta es si llegará a terminarla —al menos en Pittsburgh— después de que el entrenador Mike McCarthy recurriera a Rudolph, un suplente de larga trayectoria, con los Steelers (6-4) intentando salir de una mala racha de dos partidos antes de que sea demasiado tarde.

Hay pocos precedentes de sentar a mitad de temporada a un futuro miembro del Salón de la Fama y campeón del Super Bowl. Johnny Unitas, que transitaba sus últimos días con el uniforme de los Chargers, fue enviado al banquillo en favor del novato Dan Fouts después de cuatro partidos en 1973.

Joe Namath no volvió a jugar tras lanzar cuatro intercepciones en una derrota ante Chicago durante una breve aparición al final de su carrera con los Rams de Los Ángeles, un mes después de iniciada la temporada de 1977.

Más recientemente, Denver reemplazó a Peyton Manning por Brock Osweiler a mitad de 2015 incluso con el club con marca de 7-2. Manning regresó en el final de la temporada regular y luego actuó como administrador del juego en los playoffs, mientras la dominante defensa de los Broncos condujo a la franquicia a su tercera victoria en el Super Bowl.

Manning se fue del campo con el Trofeo Lombardi en las manos en su último partido.

Esta no es la misma situación.

Aunque los Steelers están actualmente en posición de playoffs, sus próximos tres partidos son contra Denver, líder del Oeste de la AFC; Houston, que viene en alza; y Jacksonville, líder del Sur de la AFC. Aunque probablemente puedan soportar una derrota o quizá incluso dos, tres podrían ser catastróficas.

Entra Rudolph, quien rescató la temporada de Pittsburgh y por un breve tiempo se ganó estatus de héroe popular en 2023 al salir del banquillo en diciembre y encabezar un repunte hasta conseguir un boleto a los playoffs.

Eso no impidió que los Steelers siguieran adelante sin él de inmediato al incorporar a Russell Wilson y Justin Fields en 2024 y luego a Rodgers en 2025, un movimiento pensado para ayudar a Pittsburgh a terminar con una sequía de victorias en postemporada que se acerca a una década.

El primer año de Rodgers terminó con una abultada derrota en casa en los playoffs ante los Texans. Su futuro parecía incierto hasta que los Steelers contrataron a Mike McCarthy para reemplazar a Mike Tomlin en enero, con algo de ayuda del propio Rodgers, aunque qué tan grande fue esa contribución está en discusión.

Al final no importó. Rodgers optó por intentar ganar un último campeonato mientras se reunía con el entrenador con el que ganó un Super Bowl a inicios de 2011.

Un final de cuento de hadas en el campo parece lejano. Pittsburgh tiene marca de 2-4 como visitante, condición en la que probablemente estará cuando comiencen los playoffs si los Steelers no logran alcanzar a Cincinnati en la carrera por el título del Norte de la AFC.

Y, en general, el rendimiento tipo Jekyll/Hyde del equipo ha ofrecido pocas pruebas tangibles de que sea una amenaza legítima para una estadía prolongada en la postemporada.

El juego de Rodgers ha reflejado el de su equipo. Lanzó tres pases de touchdown en tres semanas consecutivas, incluso superando en duelo a la estrella de Cincinnati Joe Burrow en una victoria sobre los Bengals a finales de septiembre.

Sin embargo, últimamente le ha costado marcar diferencia, a menudo descargando el balón a los corredores Jaylen Warren y Rico Dowdle o recibiendo capturas detrás de una línea ofensiva irregular cuando intenta atacar más profundo hacia un grupo de receptores que ha rendido por debajo de lo esperado, en particular el dos veces Pro Bowler DK Metcalf.

Rodgers promedió apenas 0,5 yardas aéreas por intento en la primera mitad la semana pasada contra Filadelfia, la cifra más baja desde que ESPN comenzó a medir esa estadística en 2006.

No está claro qué ocurrirá a continuación con un jugador que siempre se ha inclinado por hacer las cosas a su manera.

El martes por la tarde, Rodgers intercambió bromas con Rudolph y con el veterano tackle defensivo Cam Heyward después de atender a los reporteros. Apenas ocho horas después, ya no era el titular.

Existe la posibilidad de que pronto ni siquiera sea un Steeler, el giro más reciente y quizá final en un recorrido que terminará con él recibiendo una chaqueta dorada en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, incluso si esto acaba siendo una salida poco gloriosa para todos los involucrados.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP