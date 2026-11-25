Los Reales de Kansas City pactaron un acuerdo por dos años y 20 millones de dólares con el infielder agente libre Alec Bohm, informó el miércoles una persona familiarizada con la adquisición.

La persona habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado, a la espera de completar el examen físico.

El acuerdo le daría a los Reales un reemplazo para el tercera base Maikel García. El equipo traspasó la semana pasada al Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol con la campeona Venezuela a los Marineros de Seattle en un canje de seis jugadores, y esa operación incorporó al lanzador derecho Bryce Miller y a otros dos pitchers.

En ese momento, el gerente general de los Royals, JJ Picollo, manifestó que el equipo “tenía que conseguir pitcheo de alguna manera, de algún modo” tras una temporada de 69-93, al explicar por qué transfirieron a García. Ahora Kansas City recurrirá a Bohm, de 30 años, para cubrir esa baja.

Bohm militó los últimos siete años con Filadelfia, donde fue All-Star en 2024 al batear para .280 con 97 carreras impulsadas y 15 jonrones. Bohm aportó una producción constante, en particular en los últimos cuatro años. Remolcó 88 carreras y conectó 15 cuadrangulares el año pasado.

“Si Alec no regresa, diría que ha hecho un buen trabajo para nosotros. Trabaja duro. Ha conseguido muchos hits importantes", comentó el presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, en su conferencia de prensa de cierre de temporada en octubre. "Hay muchas cosas positivas y sé que si no vuelve con nosotros, se extrañarán esas 90 carreras que impulsa cada año y tendremos que compensarlo de otras maneras”.

Los Filis seleccionaron a Bohm con la tercera elección global del draft de 2018 luego de tres temporadas en Wichita State.

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Los redactores de deportes de AP Dave Skretta y Dan Gelston contribuyeron a este informe.

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