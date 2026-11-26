Disculpas, Steve Spagnuolo. Josh Allen no tiene planes de irse a ninguna parte, al menos no pronto.

El quarterback de los Bills le dio malas noticias al coordinador defensivo de Kansas City después de que Spagnuolo bromeó esta semana con la esperanza de que Allen ya hubiera colgado los botines.

“Todavía no me he retirado. Ojalá falte mucho para eso”, afirmó un sonriente Allen, a sus 30 años.

Spagnuolo lo dijo con respeto, al evaluar los dolores de cabeza que provoca el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la NFL de 2024 con su potente brazo y su amenaza de correr.

“Da la impresión de que cuando juega contra los Chiefs de Kansas City está encendido. Se convierte en Superman. El desafío con Josh no es solo el físico, también es el mental, y por eso esperaba que colgara los zapatos y no tuviéramos que volver a enfrentarlo”, comentó Spagnuolo.

Lo mismo podría decirse del quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, dos veces MVP de la NFL y tres veces campeón del Super Bowl, quien tampoco ha sido precisamente inofensivo contra los Bills.

Dos de los mejores quarterbacks de la NFL saltan al campo en Orchard Park, Nueva York, la noche del jueves para reavivar una emocionante rivalidad imperdible en televisión y un esperado duelo de Acción de Gracias entre contendientes de la AFC. Los Bills lideran la conferencia con marca de 9-1; y los Chiefs están 8-2.

Allen y Mahomes acaparan los reflectores en su 11mo enfrentamiento en siete temporadas.

Allen tiene la ventaja en temporada regular con marca de 5-1, incluyendo cinco victorias consecutivas. Mahomes está 4-0 contra Buffalo en playoffs, incluidas dos victorias en juegos por el campeonato de la AFC.

Entre ambos han combinado 51 touchdowns (41 por pase, 10 por carrera) y 5.288 yardas por pase. Lo único que podría frenar su producción es el clima, con pronóstico de lluvia y temperaturas frías, aunque las condiciones adversas no los han detenido antes.

“Cuando miras a quarterbacks como esos dos, es la cantidad de veces que puedes hacer todo bien y aun así perder la jugada. Quiero decir, puedes engañarlos... y sientes que los tienes atrapados, y salen del problema”, señaló Jim Leonhard, el coordinador defensivo de los Bills.

El desafío adicional para Buffalo es que los Chiefs han redescubierto su ataque terrestre. El dúo de Kenneth Walker, quien se perderá su tercer partido consecutivo por una lesión en la ingle, y el novato Emmett Johnson es una parte importante de la razón por la que los Chiefs tienen una de las mejores ofensivas de la liga.

Aunque el jueves no está en juego un Super Bowl, sí lo está la posición para los playoffs. Y la salida también representa una prueba de fuego para ambos equipos.

Los Chiefs tienen marca de 1-2 contra rivales que llegaron a la Semana 12 con récord ganador, y su única victoria fue contra Denver para abrir la temporada.

Si bien los Bills cuentan triunfos contra Detroit, Minnesota y los Rams, han pasado sus últimas cuatro salidas dándose un festín ante quarterbacks suplentes y de tercer equipo.

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