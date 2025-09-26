Scheffler inicia 0-2, el peor debut de un líder del ranking en la Copa Ryder desde Tiger Woods

El número uno del mundo está 0-2 en esta Copa Ryder. Scottie Scheffler tuvo el peor primer día de un jugador líder del ranking desde Tiger Woods.

Scheffler cayó nuevamente en foursomes —y como siempre en ese formato en la Ryder, perdió de manera inobjetable—, por la mañana con Russell Henley. Por la tarde, volvió a salir con el campeón del Abierto de Estados Unidos J.J. Spaun para una derrota en fourballs.

En solitario, Scheffler está ganando más a menudo que nadie en el golf. Pero sus equipos estuvieron detrás casi todo el tiempo en ambos partidos del viernes. Scheffler y Bryson DeChambeau, los dos mayores astros de Estados Unidos, están en 0-2, y su equipo quedó abajo de Europa 5 1/2 a 2 1/2 en general.

Scheffler finalmente pareció encontrar su juego al final del partido de la tarde, con tres birdies en los últimos cuatro hoyos. Pero no tuvo ninguno hasta el hoyo 13, mientras que Jon Rahm y Sepp Straka construyeron una cómoda ventaja, y el dúo europeo se llevó una victoria por tres y dos.

“Nos dimos muchas oportunidades”, afirmó Scheffler. “Realmente se redujo a que no embocara suficientes putts. Luchamos bien al final”.

Cayó a 0-4-2 en sus últimos seis partidos de la Ryder. Se convirtió en el primer jugador número uno del mundo en quedar 0-2 en el día inaugural desde Woods en 2002.

A Woods también le ocurrió en 1999; Ian Woosnam en 1991 fue el otro jugador que ha tenido un comienzo tan malo como líder del escalafón.

Scheffler y Henley fueron derrotados cinco y tres por los europeos Matt Fitzpatrick y Ludvig Åberg por la mañana. Fue la tercera derrota contundente de Scheffler en tres partidos de foursome en la Ryder.

Dos años después de llorar cuando Åberg y Viktor Hovland derrotaron a Scheffler y Brooks Koepka nueve y siete en Roma en el partido de foursomes más corto en la historia de la Ryder, Scheffler vio a Fitzpatrick y Åberg hacer siete birdies en 15 hoyos.

Scheffler ha estado detrás por al menos cuatro hoyos en sus tres partidos de foursomes de la Ryder Cup.

“Simplemente no embocamos suficientes putts al principio”, comentó Scheffler. “Tuvimos algunas oportunidades. Creo que los putts simplemente no cayeron".

El partido de la tarde pareció cambiar cuando uno de sus putts no cayó en el ocho.

Él y Spaun estaban uno abajo y Scheffler dejó su tiro de salida a unos ocho pies del hoyo. Rahm hizo su putt desde el doble de distancia y Scheffler falló, convirtiendo las esperanzas de Estados Unidos de igualar el partido en una ventaja de dos arriba para Europa.

Rahm y Straka nunca dejaron que los estadounidenses volvieran al partido, haciendo cinco birdies en los últimos seis hoyos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.