Ohtani lidera ventas de camisetas MLB por 3er año. Skenes y Raleigh entran al Top 20

Shohei Ohtani encabezó las ventas de camisetas del béisbol de las Grandes Ligas por tercer año consecutivo al acercarse el final de la temporada regular, mientras que Paul Skenes y Cal Raleigh ingresaron al Top 20.

Los siete primeros de MLB se mantuvieron sin cambios desde la lista difundida en el receso del Juego de Estrellas. Ohtani, la estrella que batea y lanza de los Dodgers de Los Ángeles, fue seguido por Aaron Judge, jardinero de los Yankees de Nueva York; el primera base Freddie Freeman y el campocorto Mookie Betts, ambos de los Dodgers, seguidos por campocorto Francisco Lindor (Mets de Nueva York; el jardinero Juan Soto (Mets) y el tercera base Rafael Devers (Gigantes de San Francisco).

Ohtani es apenas el cuarto jugador en liderar durante tres años consecutivos después de Derek Jeter (2010-12), Judge (2017-19) y Betts (2020-22). MLB comenzó a llevar un registro de las ventas en 2010.

Skenes, que está a punto de ganar el título de efectividad de la Liga Nacional en su segunda temporada con Pittsburgh, ocupó el puesto 18. Raleigh, un receptor de Seattle que llegó al viernes liderando las mayores con 60 jonrones, quedó en el puesto 20. Ambos no lograron entrar en la lista de los 20 primeros en el receso del Juego de Estrellas.

También terminaron entre los 20 primeros por primera vez el jardinero Jarren Duran (Boston), en el puesto 13, y el jardinero Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago) en el 16.

El primera base Bryce Harper (Filadelfia) subió dos posiciones al octavo lugar, desplazando al segunda base José Altuve (Houston) y al jardinero Fernando Tatis Jr. (San Diego).

El jardiner oRonald Acuña Jr. (Atlanta) figuró 11mo, por delante de lanzador Clayton Kershaw (Dodgers), quien planea retirarse después de la postemporada y terminó entre los 20 primeros por 12da vez.

El campocorto Elly De La Cruz (Cincinnati) quedó 14to, perseguido por primera base Vladimir Guerrero Jr. (Toronto), el primera base Pete Alonso (Mets) y el tercera base Manny Machado (San Diego)

La lista de la MLB rastreó las ventas en los sitios de Fanatics, incluyendo MLBShop.com, desde el día de apertura.

