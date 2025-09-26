La estrella del esquí de Brasil tiene dos metas: ganar y aprender su himno nacional

Lucas Pinheiro Braathen, la estrella brasileña del esquí, ya ha demostrado al mundo que puede bailar. Ahora necesita mejorar sus habilidades de canto.

Pinheiro Braathen, nacido en Noruega, admite que en realidad no conoce el himno nacional brasileño.

"Simplemente sé cómo bailar, esa es mi especialidad", bromeó Pinheiro Braathen en una entrevista con The Associated Press el viernes. “Creo que necesito aprender el himno con las ambiciones que tengo. Estoy cansado de no haber experimentado la posibilidad de escucharlo retumbar sobre los estadios en los Alpes”.

“Eso es un momento que me traería una inmensa alegría y creo que podría servir de inspiración para otros, y ya es hora de que se haga realidad y no quiero que me pillen desprevenido”, agregó.

La madre de Pinheiro Braathen es brasileña y su padre es noruego. Compitió para Noruega hasta que se retiró abruptamente en vísperas de la nueva temporada en 2023, para regresar un año después representando a Brasil.

El joven de 25 años disfruta entretener. Cuando se convirtió en el primer esquiador brasileño en terminar en un podio de la Copa del Mundo, celebró con un baile de samba y la bandera de Brasil envuelta alrededor de su cintura.

Eso fue en diciembre pasado, cuando quedó segundo en un eslalon gigante en Beaver Creek, Colorado, la cuarta carrera de su regreso. Subió cuatro veces más al podio en la pasada temporada, pero no logró sumar a sus cinco victorias anteriores en la Copa del Mundo para Noruega.

"Voy a llevar la bandera a la cima de ese podio. Y no me detendré hasta que eso sea realidad", dijo Pinheiro Braathen. “Y tuve muchas oportunidades el invierno pasado: lo perdí por dos centésimas de segundo. Y en varias otras ocasiones, hubo un simple error que me mantuvo alejado de escuchar el himno nacional resonar en todos los estadios en los Alpes”.

“Ese momento llegará, y llegará pronto. Significaría todo para mí. Sin embargo, no se trata solo de los resultados”, afirmó. "Creo que es la historia detrás de los resultados. Realmente tengo el potencial de inspirar a alguien por ahí. Pero para obtener esa voz, necesitas ser excepcional. Ganar es excepcional."

Pinheiro Braathen es una de las personalidades más vibrantes del esquí, conocido por pintarse las uñas y tener un gusto por la moda.

Tiene un apartamento en Milán, la capital de la moda de Italia y una de las sedes para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina del próximo año, y la entrevista tuvo lugar durante la semana de la moda, dos días antes de que Pinheiro Braathen viaje a Innsbruck para comenzar a entrenar en serio para la nueva temporada.

"Se trata de encontrar ese contraste en la realidad que vivo la mayoría de los días del año", dijo Pinheiro Braathen. “Milán es también donde se basan varios de mis proyectos creativos. Hago mucho diseño, hago mucho trabajo de dirección creativa que está detrás de los proyectos... en esta misma ciudad”.

“También es un aspecto de la ubicación estar cerca de las montañas, siendo muy accesible para hacer los viajes que el esquí alpino demanda. Así que es una decisión holística de cómo puedo equilibrar todos los intereses en mi vida mientras sigo buscando ser el mejor en el esquí”, agregó.

La temporada de la Copa del Mundo masculina comienza el 26 de octubre, con un eslalon gigante, una de las especialidades de Pinheiro Braathen. Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero, con los eventos de esquí alpino masculino teniendo lugar en Bormio.

