Harry Kane anota su gol número 100 para el Bayern en su partido 104

AP Noticias
Viernes, 26 de septiembre de 2025 16:44 EDT
BUNDESLIGA
Harry Kane estampó un doblete para llegar a los 100 goles para el Bayern Múnich en su partido número 104 con el campeón alemán, que el viernes despachó 4-0 a Werder Bremen.

El artillero inglés alcanzó los 100 goles en todas las competiciones con el Bayern un partido antes que dos de los anotadores más prolíficos del fútbol moderno.

Cristiano Ronaldo necesitó 105 partidos para marcar 100 goles con el Real Madrid en 2011 y el gol número 100 de Erling Haaland para el Manchester City el año pasado también llegó en su partido número 105.

Kane anotó su primer gol el viernes al convertir un penal después de ser derribado por Marco Friedl y marcó su segundo de la noche tras un pase del colombiano Luis Díaz para darle al Bayern una ventaja 3-0.

Incluso para los estándares de Kane, ha sido un comienzo prolífico para la nueva temporada. Incluyendo los goles del viernes, Kane lleva 15 en ocho partidos hasta ahora en la temporada 2025-26 para el Bayern.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

