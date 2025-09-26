Gol agónico de Murillo da la victoria a Marsella sobre Estrasburgo en la liga francesa

Gracias al gol del panameño Michael Amir Murillo en los descuentos, el Olympique de Marsella doblegó el viernes como visitante 2-1 a Estrasburgo en la liga francesa.

Marsella no bajó la guardia tras su sorpresiva victoria sobre el Paris Saint-Germain al comienzo de la semana.

El club del sur emboscó al campeón de Europa llegó con un gol en el quinto minuto, pero necesitó dos rebotes y tiempo adicionado para ganar el viernes. Abdoul Ouattara adelantó a Estrasburgo en el 49, un gol gol que fue confirmado tras una larga revisión de video.

El experimentado delantero Pierre-Emerick Aubameyang fue el primero en llegar al rebote de su propio disparo para igualar a los 78 por Marsella. El arquero Mike Penders dejó escapar el remate inicial.

Penders pareció reaccionar mejor en el tiempo de descuento cuando desvió un cabezazo del suplente Robinio Vaz al travesaño, pero la pelota quedó a los pies de Murillo. El lateral derecho definió de primera para darle la ventaja definitiva a Marsella.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi quedó como líder provisional de la Ligue 1 con 12 puntos. Estrasburgo, que también podría haber terminado el día en la cima, tiene la misma cantidad de unidades, al igual Mónaco, PSG y Lyon.

