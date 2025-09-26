“Me dio miedo”: Carlos Alcaraz habla de su lesión en el tobillo tras caída en el Abierto de Japón

Carlos Alcaraz superó un susto de lesión para vencer a Sebastián Báez en su debut en el Abierto de tenis de Japón en Tokio.

El susto llegó en el quinto juego del primer set, cuando el español se detuvo a mitad de un punto

Dio unos pasos con dificultad antes de dejarse caer de espaldas sobre la pista, cubriéndose el rostro con las manos.

El número 1 del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos recibió atención médica y pidió un tiempo fuera tras la lesión.

Alcaraz se vendó el tobillo izquierdo y la parte inferior del pie izquierdo, pero siguió jugando y acabó ganando por 6-4 y 6-2 tras un retraso por la lluvia.

No obstante, el español admitió que está preocupado por su tobillo y reveló que en algún momento pensó que se vería obligado a abandonar el partido.

“A mí también me dio miedo, no voy a mentir”, expresó Alcaraz. Señaló que se preocupó cuando cayó sobre el tobillo porque al principio no se sentía bien.

Y agregó: “Estoy contento de haber podido jugar después de eso y de haber jugado un tenis tan bueno. Ya veremos. Creo que no va a ser fácil el próximo día y medio para mí. Intentaré recuperarme, hacer lo que haga falta para estar listo para la siguiente ronda”.

Aseguró que el momento fue “mala suerte”. Y admitió: “Me habría sentido un poco culpable si no hubiera podido continuar y jugar un poco de tenis para los aficionados, así que simplemente intenté tener una buena mentalidad y dar todo lo que tengo”.

Alcaraz recibió tratamiento médico tras el susto ( REUTERS )

Alcaraz jugó la Laver Cup en San Francisco el pasado fin de semana, su primer torneo desde que ganó su sexto título de Grand Slam en Nueva York.

Más adelante, durante una pausa por lluvia, Alcaraz, que se veía frustrado, mantuvo una conversación prolongada con su equipo técnico, justo después de quebrar el servicio de Báez y tomar la ventaja por 5-4.

El partido se suspendió brevemente debido al clima, antes de que Alcaraz se adjudicara el primer set en cuanto se reanudó.

En el segundo set, el murciano dominó sin mayores sobresaltos y no enfrentó oportunidades de quiebre, sellando la victoria en apenas una hora y media.

Con este triunfo, Alcaraz mejora su impresionante récord de la temporada a 63 victorias y solo 7 derrotas, con 48 triunfos en sus últimos 51 partidos.

Información adicional de Reuters