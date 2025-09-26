Europa amansa el bullicio de Nueva York y toma ventaja en la Copa Ryder

Bryson DeChambeau le puso estilo a la Copa Ryder. Europa se llevó los puntos.

Bethpage Black no estuvo a la altura de su reputación bulliciosa en un inicio tranquilo el viernes de la 45ta edición del torneo. Europa fue en gran parte responsable de eso al tomar grandes ventajas en los tres primeros duelos y casi lograr otra barrida en los foursomes.

Todo lo que salvó a los estadounidenses de un hoyo aún más profundo que un 3-1 fue el desempeño de Patrick Cantlay y Xander Schauffele, y eso también fue una tarea ardua. Perdieron una ventaja de 3 arriba en 11 hoyos y tuvieron que luchar hasta el hoyo 18 para asegurar el punto.

“No es exactamente lo que queríamos, pero sabemos que la Copa Ryder tendrá altibajos, y tengo mucha fe en nuestros muchachos”, comentó el capitán estadounidense Keegan Bradley.

Los estadounidenses tenían una ventaja de 1 arriba en ese duelo al cabo de 14 hoyos cuando caminaron bajo una enorme bandera de Estados Unidos y cruzaron Old Swamp Road, justo a tiempo para que el Air Force One volara bajo sobre el fairway del hoyo 15 con el presidente Donald Trump en camino a la Copa Ryder.

Fue una escena increíble, y los europeos no tuvieron otro remedio mirar al cielo azul y sonreír ante el espectáculo del primer presidente en funciones de Estados Unidos en este evento.

No es que eso los sacudiera. Parecían tener el control, como de costumbre, especialmente en el marcador.

DeChambeau ganó el primer hoyo con un drive de 344 yardas sobre los árboles que animó a una enorme tribuna que se llenó dos horas antes del inicio. Jon Rahm y Tyrrell Hatton procedieron a conseguir en una victoria de 4 y 3 para el primer punto.

Ludvig Åberg y Matt Fitzpatrick se apuntaron la victoria 5 y 3 sobre Scottie Scheffler y Russell Henley. Scheffler, el jnúmero uno del golf, lleva cinco partidos de la Ryder Cup sin ganar un punto completo.

Rory McIlroy y Tommy Fleetwood —la famosa pareja "Fleetwood Mac" de Roma— consiguieron otro punto decisivo y ni siquiera cruzaron Old Swamp Road. Lo terminaron en el par tres del 14 contra Harris English y Collin Morikawa, quienes no estuvieron a la altura.

Trump llegó justo antes de que comenzaran los fourballs de la tarde, con los estadounidenses en una necesidad desesperada de no rezagarse mucho. Ya habían cavado un agujero. Solo dos equipos en el formato actual que data de 1979 han regresado de un déficit 3-1 en la sesión de apertura.

Bradley caminó solo por el fairway del 15, escuchando a algunos fanáticos de Nueva York gritar: "Deberías haber jugado". Había contemplado ser el primer capitán jugador en la Ryder desde 1963.

La multitud solo se animó al final cuando Cantlay y Schauffele, empatados contra Robert MacIntyre y Viktor Hovland, ganaron un partido de infarto. MacIntyre tuvo que retroceder en su tiro de salida en el 17 cuando un fanático gritó "¡Pégale a la bola!" al notoriamente lento escocés.

Los fanáticos vitorearon ruidosamente cuando MacIntyre falló un putt de par de nueve pies para caer uno abajo, y abuchearon a Europa en el 18.

Por lo demás, fue relativamente tranquilo, excepto por algunos bolsillos de vítores de los europeos en su amarillo y azul, animando grandes putts de Hatton y Fitzpatrick, y el golpe de salida de Fleetwood a seis pies en el par tres del octavo que llevó a birdie y una ventaja de cinco arriba.

Esto no era lo que Bradley tenía en mente cuando llegó 90 minutos antes del tiro de apertura, tomó un micrófono para dirigirse a la multitud y dijo: “¡Vamos, muchachos!”

