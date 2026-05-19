Gina Carano explica por qué tuvo que rendirse en pelea con Ronda Rousey: “Me habría roto el brazo”

Gina Carano ha declarado que no había forma de que pudiera haber escapado ilesa de la llave de brazo de Ronda Rousey, tras rendirse en 17 segundos el sábado.

Rousey (39) y Carano (44), fueron las figuras principales de un evento organizado por Jake Paul y Nakisa Bidarian de Most Valuable Promotions (MVP), que tuvo lugar en el Intuit Dome en Inglewood, California, EE. UU., y se transmitió en vivo por Netflix.

El combate fue el primero de Carano en 17 años y el primero de Rousey en una década, ya que las pioneras de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) femeninas se encontraron en un combate inesperado. Y terminó casi tan pronto como comenzó, cuando la excampeona de la UFC, Rousey, derribó a Carano y le aplicó su característica palanca al brazo.

open image in gallery Ronda Rousey usando una llave de brazo con Gina Carano ( AP )

Ahora, Carano ha reflexionado sobre la experiencia y ha escrito en Instagram: “Esta fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me sentí completamente enfocada en la noche de la pelea. Sin miedo, solo adrenalina positiva y concentrada. Un saludo a mi equipo”.

“Tengo el corazón apesadumbrado; quería lanzarme, luchar, ganar, pero pateé cuando debería haberme movido y caí al suelo. Si no me hubiera rendido, me habría roto el brazo, ya que había empezado a crujir”, continuó.

“La decepción de perder así es muy aleccionadora. [Los excampeones de la UFC Jon Jones y Cain Velasquez] Se acercaron a mi mesa después de la pelea. Me hicieron entrar en razón. Jon me dijo: ‘¿Llevas 17 años sin pelear? ¿Sabes lo valiente que tienes que ser para volver al ring después de tanto tiempo? ¿Acaso rompiste algún récord? ¡Te admiro!’. Eso era justo lo que necesitaba oír del mejor luchador de todos los tiempos”, relató.

“Llevo un año con déficit calórico, entrenar era como nadar contracorriente con todas mis fuerzas. Puedo contar con los dedos de las dos manos las veces que me sentí bien entrenando. Perder peso mientras volvía a ser atleta fue, físicamente, lo más difícil que he hecho en mi vida. Me sentía como un experimento científico al perder 45 kg. Cada semana sentía la presión de bajar esos kilitos de más”, agregó.

Prosiguió: “Aprendí un poco tarde a hacerlo de forma más saludable, pero fue a base de prueba y error. La Comisión Atlética de California es excelente y una de las más estrictas del mundo. Me pesaron una semana y media antes de la pelea, me hicieron pruebas y escáneres adicionales, y múltiples controles antidopaje. Nos pesaron y nos volvieron a pesar la noche de la pelea para asegurarse de que cumplíamos con las normas de rehidratación, las cuales superé sin problemas”.

“Necesitaba pasar por esta lucha para implementar cambios permanentes en mi estilo de vida y ahora siento que esto es solo el comienzo. Estoy ansiosa por ver hasta dónde puedo llevar mi cuerpo”, expresó.

open image in gallery La palanca de Rousey era, por así decirlo, su “movimiento característico” durante su mejor época ( Getty )

“Me alegra muchísimo que el mundo haya podido conocer esta versión de @rondarousey. Es una mujer maravillosa, esposa, madre, hija, hermana y leyenda. Te adoro, señora. Hemos hecho historia, una vez más”, manifestó.

“Espero que @mostvaluablepromotions MMA y @netflix sigan adelante porque lo hicieron de maravilla. Respeto para quien lo merece. @nakisabidarian @jakepaul Fue una experiencia increíble. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a ustedes podemos enfrentar nuestros miedos y vivir nuestros sueños. De todo corazón, gracias a todos”, concluyó.

Desde su último combate, Carano incursionó en la actuación, destacando sus papeles en Rápidos y furiosos 6, Deadpool y la serie The Mandalorian de Star Wars. Por su parte, Rousey también se aventuró en la actuación y se desempeñó como luchadora profesional.

Tras la pelea del sábado, Rousey dio a entender que no volvería a pelear, mientras que Carano se mostró algo evasiva.

“No sé [si volveré a pelear]”, dijo Carano, y añadió: “Creo que 17 años fueron mucho, creo que tener 44 años es mucho. No sé si podría hacerle pasar eso a mi familia otra vez, ¡pero conmigo nunca se sabe!”.

Traducción de Sara Pignatiello