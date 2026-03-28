La UFC llegará a la Casa Blanca para agasajar al presidente Donald Trump

Las peleas en jaula llegarán a la Casa Blanca para agasajar al presidente Donald Trump, un orgulloso defensor de la política de “combate en jaula”.

En las próximas semanas, se comenzará a levantar en el césped una valla de malla metálica de 6 pies de altura con forma de octágono, donde peleadores de la UFC usarán una combinación de kickboxing, jiujitsu, lucha y otras artes marciales en un espectáculo de artes marciales mixtas el 14 de junio, programado para coincidir con el cumpleaños 80 del mandatario y como parte del 250mo aniversario del país.

La celebración de la sangre y la fuerza bruta encaja con el carisma combativo de Trump y con una masculinidad ideológica extrema: un enfoque pendenciero y sin reglas en el cargo más alto del país.

“Siento respeto por los peleadores, ya sabes, cuando puedes recibir 200 golpes en la cara y aun así esperar con ganas el segundo asalto”, le dijo Trump al podcaster Logan Paul durante su campaña por un segundo mandato.

Trump fue el primer presidente en funciones en asistir a un evento de la UFC: presenció una pelea en 2019 que se detuvo por un corte sobre el ojo del perdedor.

Para quienes no están familiarizados, el deporte celebra la violencia y es muy popular entre los hombres jóvenes.

“A mucha gente no le gustan las peleas y creen que pelear tiene que ver con la ira. No es así. Si estás enojado cuando peleas, vas a perder”, afirmó el veterano árbitro y comentarista de MMA “Big John” McCarthy.

“Pelear tiene que ver con la técnica y el estilo, y con entender cómo hacer que tu oponente cometa errores mientras tú no lo haces”, explicó McCarthy.

“Entiendo totalmente por qué le gusta”, añadió sobre Trump. “Porque a mí también”.

Amigos de ejecutivos de la UFC y de la televisión

Es difícil encontrar una frase más trumpiana que Ultimate Fighting Championship.

Devoto comprometido de la hipérbole, Trump disfruta de los grandes calificativos que pueden elevar cualquier cosa a su versión “definitiva”. También se considera con orgullo un luchador: “¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea!” se convirtió en su mantra de campaña de 2024, uno que se consolidó tras un intento de asesinato ese verano.

Luego está “championship” (campeonato), otra cosa cercana al corazón de un presidente que profesa constantemente amor por ganar y por quienes lo hacen con frecuencia.

Todo eso llevó a que Trump le diera a la UFC su mayor plataforma hasta la fecha.

“Es algo calculado. Él sabe lo que está haciendo”, señaló Kyle Kusz, profesor de la Universidad de Rhode Island que estudia la conexión entre el deporte y la extrema derecha.

Trump “usa la UFC para retratarse como un deportista varonil”, sostuvo Kusz, quien dijo ver paralelismos entre el estilo de masculinidad del deporte y el enfoque de Trump hacia las políticas públicas y la política.

La liga planea emitir 85.000 entradas gratuitas para el evento. Trump dijo que el jefe de la UFC, Dana White, un amigo de larga data, construirá “una arena de 5.000 asientos justo afuera de la puerta principal de la Casa Blanca” y ocho pantallas grandes en un parque cercano para que los asistentes con entradas puedan verlo desde lejos.

Críticas a la cartelera

Trump se ha jactado de que el evento contará con “los mejores”. Pero aficionados han criticado la cartelera por carecer de talento de primer nivel, como el excampeón de dos divisiones Jon Jones, quien pidió su liberación de la UFC inmediatamente después de quedar excluido del evento en la Casa Blanca.

También está ausente el ícono de las MMA Conor McGregor, cuya primera pelea desde 2021 habría sido un momento sísmico para el deporte. White “sabe que la cartelera de la Casa Blanca apesta”, dijo la excampeona Ronda Rousey, quien prepara su propio regreso a las MMA fuera de la UFC porque, según afirma, la promotora no cumpliría sus expectativas financieras.

Rousey asegura que el evento en la Casa Blanca “quedó extremadamente por debajo de las expectativas”.

Aunque aún se está ultimando, la cartelera incluye dos peleas de campeonato. El brasileño Alex Periera enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado de la UFC. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se medirá con el campeón interino Justin Gaethje, uno de apenas dos estadounidenses que actualmente poseen uno de los 11 cinturones de campeonato de la UFC.

La Casa Blanca no respondió preguntas sobre las críticas a la cartelera ni sobre la política agresiva del evento. En su lugar, el director de comunicaciones Steven Cheung declaró: “Este será uno de los mejores y más históricos eventos deportivos de la historia”.

Cheung, quien fue portavoz de la UFC antes de unirse a la campaña de Trump en 2016, calificó el evento de Trump como “un testimonio de su visión para celebrar el monumental 250.º aniversario de Estados Unidos”.

Un portavoz de la UFC no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump ayudó a reforzar el atractivo masivo de la UFC

Alguna vez famosa y despectivamente calificada como “peleas de gallos humanas” por el fallecido senador republicano John McCain, la UFC ha sido una liga deportiva importante en Estados Unidos desde que firmó un acuerdo de derechos de medios con ESPN en 2018, dijo Patrick Wyman, historiador y presentador de podcasts populares sobre el tema, además de experiodista de MMA durante muchos años.

Trump, habitual en combates de boxeo de peso pesado en la década de 1980, impulsó a la UFC al albergar peleas tempranas, incluida la “Battle on the Boardwalk” de 2001, en su casino de Atlantic City, Nueva Jersey.

Wyman indicó que, aunque Trump y White se han mantenido cercanos, la UFC ha priorizado deliberadamente construir la marca de la liga por encima de la de sus peleadores individuales. Eso ha impedido que la mayoría de las estrellas logren trascender hacia un atractivo más amplio.

“Creo que es una encapsulación bastante perfecta de la manera en que Donald Trump piensa sobre la política”, comentó Wyman sobre el evento en la Casa Blanca, citando su “naturaleza transaccional” y “lo imposible que es trazar líneas firmes entre los negocios y la política”.

En 2014, Trump invirtió en su propia liga de MMA, de corta duración. Una década después, su campaña de reelección reforzó sus vínculos con la UFC, buscando llegar a votantes que normalmente no participan en la política tradicional.

Dos días después de que fuera declarado culpable de 34 cargos por delitos graves en un caso de pagos para silenciar a una persona en junio de 2024, Trump asistió a una pelea de la UFC en Nueva Jersey, caminando entre el público junto a White mientras sonaba a todo volumen “American Bad Ass” de Kid Rock. La campaña de Trump usó imágenes de la estruendosa ovación para ayudar a lanzar su cuenta de TikTok.

Luego, tras su victoria electoral, Trump apareció triunfalmente con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y un gran séquito político en una pelea de la UFC en Nueva York. También asistió a combates de la UFC en Newark y Miami el año pasado.

Trump, que ha construido una gran parte de sus viajes dentro del país en torno a eventos deportivos, no es el único entre los presidentes que usan el deporte para atraer a los votantes.

Se recuerda el lanzamiento desde el montículo del Yankee Stadium que hizo el republicano George W. Bush durante la Serie Mundial de 2001 como un momento de resiliencia tras los ataques del 11 de septiembre. El republicano Richard Nixon abrazó tan públicamente su afición por el fútbol americano que sus asesores temían que pudiera alejar a algunos votantes, dijo Chris Cillizza, autor de “Power Players: Sports, Politics, and the American Presidency”.

Sin embargo, esas preocupaciones han desaparecido hoy, ya que el deporte “ahora tiende a autoseleccionarse por afiliación política”, afirmó.

“En una era en la que la gente siente que los políticos son en su mayoría bichos raros alienígenas”, dijo Cillizza, “el deporte —practicarlos, saber de ellos— representa una de las mejores maneras de demostrarles a los votantes que en realidad eres un ser humano”.

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Los periodistas de Associated Press Greg Beacham en Los Ángeles y Michelle L. Price contribuyeron a este reportaje.

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