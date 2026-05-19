Suiza lleva al delantero Zeki Amdouni tras grave lesión. Granit Xhaka lidera para su cuarto Mundial

El delantero suizo Zeki Amdouni fue incluido el martes en la convocatoria para el Mundial pese a haber acumulado menos de una hora de juego en toda la temporada tras una grave lesión de rodilla.

La presencia de Amdouni contra Arsenal el lunes, como suplente en los minutos finales por Burnley, fue apenas su tercer partido saliendo desde el banquillo este mes desde que se recuperó de una rotura del ligamento cruzado anterior el pasado julio.

Un registro de 11 goles en 27 partidos con la selección ayudó a Amdouni a ganarse un lugar en la lista de 26 jugadores del seleccionador suizo Murat Yakin, que asoma como favorita en un grupo con el coanfitrión Canadá, Qatar y Bosnia-Herzegovina.

Los 26 nombres se dieron a conocer a lo largo de dos días mediante una campaña en redes sociales, en la que se invitó a los aficionados a encontrarlos ocultos en una serie de fotografías de residentes suizos en sus lugares de trabajo.

El volante Granit Xhaka, de 33 años, liderará al equipo como capitán en lo que será el cuarto Mundial consecutivo para el ex de Arsenal y Bayer Leverkusen. Ampliará su récord de 144 partidos con la selección.

Yakin sorprendió al citar a Christian Fassnacht y Cedric Itten, dos jugadores de perfil ofensivo y quienes desde 2023 acumulan escasos minutos con Suiza.

Fueron convocados apenas dos jugadores del medio local: Fassnacht y el arquero Marvin Keller de Young Boys. Fassnacht fue el máximo goleador de la liga nacional esta temporada con 18 tantos. El campeón suizo Thun no tiene representantes.

El zaguero Manuel Akanji acaba de ganar un título de la Serie A con el Inter de Milán. El volante Johan Manzambi jugará con Friburgo en la final de la Liga Europa el miércoles contra Aston Villa.

Manzambi se hizo notar ante los coanfitriones del Mundial el pasado junio. El prometedor jugador de 20 años debutó en la victoria 4-2 sobre México y luego anotó en una goleada 4-0 ante Estados Unidos.

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Lista:

Arqueros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys).

Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milán), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart).

Mediocampistas: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Friburgo), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Mónaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburgo), Rubén Vargas (Sevilla).

Delanteros: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf).

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa