Un jonrón tempranero de Miguel Andújar tumba a los Dodgers en un 1-0 para los Padres

El dominicano Miguel Andújar conectó un jonrón ante Yoshinobu Yamamoto en la primera entrada, Michael King ponchó a nueve durante siete sólidas entradas de pelota de cuatro hits, y los Padres de San Diego cortaron la racha de cinco victorias de los Dodgers de Los Ángeles con un triunfo por 1-0 la noche del lunes.

Mason Miller completó el juego de cinco hits de los Padres en su cuarta victoria consecutiva, pero solo después de que el estelar cerrador de San Diego otorgara bases por bolas a sus dos primeros bateadores con nueve lanzamientos. Miller se recompuso para conseguir tres outs seguidos y lograr su 15to salvamento, el mejor de las Grandes Ligas, al provocar un rodado del cubano Andy Pagés a tercera para terminar el encuentro.

Andújar aportó dos de los cuatro imparables de los Padres en el primer juego de una estadía en casa de nueve partidos, después de una impresionante barrida sobre Seattle el fin de semana pasado.

Shohei Ohtani conectó dos hits por los Dodgers en un primer duelo de la temporada entre estos rivales del sur de California dominado por el pitcheo.

King (4-2) concedió dos bases por bolas mientras alcanzaba máximos de la temporada en ponches y entradas, maniatando a una alineación de los Dodgers que había anotado 40 carreras en sus cinco juegos anteriores, incluidas 31 en su barrida de tres partidos en Anaheim el fin de semana.

El MVP de la Serie Mundial, Yamamoto (3-4), estuvo casi igual de dominante: permitió tres hits y dos bases por bolas, ponchó a ocho y no recibió apoyo ofensivo.

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