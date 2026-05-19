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Ginn pierde juego sin hits en la 9na y Neto da triunfo 2-1 a Angelinos sobre Atléticos

ATLÉTICOS-ANGELINOS
ATLÉTICOS-ANGELINOS (AP)

Adam Frazier conectó un sencillo al abrir la novena entrada para el primer hit contra el abridor de los Atléticos, J.T. Ginn, y Zach Neto siguió con un jonrón de dos carreras que le dio a los Angelinos de Los Ángeles una victoria 2-1 la noche del lunes.

Neto conectó un sinker 2-0 y envió la pelota a 413 pies hacia el jardín central, sorprendiendo a Ginn y a los A’s, además de cortar una racha de seis derrotas consecutivas de los Angelinos. Fue su tercera victoria dejando en el terreno esta temporada.

Ginn (2-2) ponchó a 10 y otorgó una base por bolas en 105 lanzamientos. También golpeó a Neto con un lanzamiento en la sexta.

El derecho estuvo perfecto durante cuatro entradas y un tercio y se quedó a tres outs del primer juego sin hits en las Grandes Ligas desde que Shota Imanaga se combinó con dos relevistas de los Cachorros de Chicago para una victoria 12-0 sobre Pittsburgh el 4 de septiembre de 2024.

Lawrence Butler conectó un sencillo impulsor como bateador emergente en la parte alta de la novena que remolcó a Zack Gelof para la primera carrera del juego, pero los Angelinos reaccionaron para ganar pese a ser superados en imparables 7-2.

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El dominicano Walbert Ureña lanzó seis entradas sin permitir carreras por los Angelinos, al admitir cuatro hits y ponchar a cuatro.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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