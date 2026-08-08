Roger Craig revela que tiene demencia vascular en su discurso del Salón de la Fama de la NFL

Roger Craig reveló durante su discurso de ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional que tiene demencia vascular.

El ex corredor estrella de los 49ers de San Francisco habló en un mensaje de video pregrabado mientras estaba sentado en el escenario con su chaqueta dorada en el Tom Benson Stadium el sábado. Presentado por su excompañero Jamie Williams, recibió una ovación de pie del público y abrazos de los numerosos miembros del Salón de la Fama que estaban en el escenario.

Casi a los ocho minutos de un discurso de nueve, Craig anunció su diagnóstico y explicó que sus médicos creen que “podría estar relacionado, al menos en parte, con las conmociones cerebrales” que sufrió durante su carrera como jugador.

“Los cambios fueron graduales”, manifestó Craig. “Al principio, era fácil descartarlos por considerarlos parte normal del envejecimiento. Con el tiempo, mi familia también lo notó”.

Los síntomas de la demencia vascular, según la Clínica Mayo, incluyen: confusión; dificultad para encontrar las palabras adecuadas; dificultad para mantener la atención; problemas para organizar pensamientos o acciones; dificultad para planificar y llevar a cabo planes; pensamiento más lento; incertidumbre sobre qué hacer a continuación; y problemas de memoria.

“Dos cosas pueden ser ciertas”, expresó Craig. “El fútbol americano me dio oportunidades más allá de cualquier cosa que pueda imaginar. Ayudó a moldear al hombre en el que me convertí. Al mismo tiempo, hoy sabemos más sobre la salud cerebral que cuando yo jugaba. Espero que compartir mi historia anime a la gente a prestar atención a su salud y a buscar ayuda cuando algo no se sienta bien.

“Quiero que la gente sepa que este diagnóstico no me define. Sigo siendo Roger Craig. Sigo siendo padre, sigo siendo esposo, compañero de equipo, amigo y alguien que ama este deporte y a las personas que lo llevaron a mi vida. Si compartir mi historia ayuda aunque sea a una familia o a un exjugador, entonces vale la pena. El fútbol americano me lo dio todo: oportunidad, disciplina, amistades para toda la vida y la plataforma para crecer como hombre. Este honor les pertenece a mis padres, que lo iniciaron todo”.

Elegido por los 49ers en la segunda ronda del draft de 1983 como fullback procedente de Nebraska, Craig se convirtió en uno de los jugadores más versátiles en la historia de la liga.

Destacó como corredor, receptor y bloqueador, y ayudó a los 49ers a ganar tres de sus cinco Super Bowls.

Craig se convirtió en 1985 en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar 1.000 yardas por tierra y 1.000 yardas por recepción en una temporada. Fue el Jugador Ofensivo del Año de la NFL de AP en 1988.

“Cuando supe que Bill Walsh me quería, eso significó algo porque vio en mí algo que otros no vieron”, comentó Craig. “No solo quería a un corredor; quería a un jugador completo de fútbol americano. Confió en mí para hacer lo que el equipo necesitara. Por eso una temporada de 1.000 yardas por tierra y 1.000 por recepción significa tanto para mí. No perseguíamos números. Perseguíamos victorias. No me di cuenta de que estaba haciendo historia. Simplemente se sentía como si estuviéramos haciendo algo especial como equipo. Mirando hacia atrás, puedo apreciar lo difícil que es y lo pocos jugadores que lo han logrado desde entonces.

“Lo que más significa es saber que ayudamos a ampliar lo que la gente creía que un corredor podía ser. Nada de eso sucede sin grandes compañeros. Lo que hizo especiales a esos equipos de los 49ers: no éramos egoístas. No nos importaba quién se llevaba el crédito. Nos importaba ganar”.

Craig fue seleccionado en la categoría de veteranos y entró en la Clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional junto con Drew Brees, Larry Fitzgerald, Luke Kuechly y Adam Vinatieri.

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