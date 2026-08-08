LA Galaxy ficha al mediocampista del Barcelona Sergi Roberto hasta 2028

El mediocampista español Sergi Roberto se ha incorporado al LA Galaxy de la MLS con un contrato de dos años hasta 2028.

El Galaxy anunció el acuerdo el sábado con Roberto, de 34 años, quien pasó las dos últimas temporadas en el Como de la Serie A tras el cierre de su carrera de 18 años en el Barcelona en 2024. Su contrato con el Galaxy incluye una opción para la temporada 2028-29.

“Sergi aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia de campeón que pocos jugadores tienen. Ha sido un miembro clave de algunos de los mejores equipos de su generación y entiende no solo lo que se necesita para ganar, sino lo que significa ser un equipo ganador. El carácter de Sergi, su versatilidad posicional y su liderazgo serán invaluables”, afirmó en un comunicado Will Kuntz, gerente general del Galaxy.

Roberto fue un mediocampista central ingenioso para los equipos dominantes del Barcelona construidos alrededor de Lionel Messi durante la década de 2010, y ganó 25 trofeos en todas las competiciones con el Blaugrana.

Tras debutar con el primer equipo a los 18 años, registró 19 goles y 43 asistencias en 373 apariciones, culminando con un año como capitán del Barça en 2023-24. El club ganó siete títulos de La Liga y dos coronas de la Liga de Campeones de la UEFA durante su etapa.

Luego, Roberto se trasladó al Como para jugar dos temporadas bajo las órdenes del excompañero Cesc Fàbregas, y desempeñó un papel en la primera clasificación del club para la Liga de Campeones.

Roberto se unirá a la estrella alemana Marco Reus en el mediocampo del Galaxy. También se reencontrará con el excompañero del Barcelona Riqui Puig, de quien se espera que regrese con Los Ángeles en 2027 tras perderse dos temporadas consecutivas por lesión.

El Galaxy se ubica en el 12º puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste en otra temporada decepcionante, pero está realizando movimientos con el intento de cerrar con fuerza antes de llegar a 2027 con una plantilla renovada. Desde que ganó su sexto título récord de la MLS Cup en 2024, el Galaxy ha ganado apenas 12 de sus 53 partidos posteriores de la MLS.

El Galaxy incorporó a Roberto un día después de acordar un préstamo por el delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano procedente del San Diego FC.

Aunque Roberto fue un colaborador clave en el Barcelona durante más de una década, solo ha disputado 11 partidos internacionales con España, que durante su mejor etapa contó con muchos de los mejores mediocampistas del fútbol, incluidos Andrés Iniesta, Xavi y Sergio Busquets.

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