Novato de Jets David Bailey sale cojeando por lesión de tobillo. Glenn dice que estará bien

El novato de los Jets de Nueva York David Bailey, especialista en presionar desde el borde, se lesionó un tobillo en el entrenamiento del sábado, pero el entrenador Aaron Glenn indicó que la selección número 2 global del draft debería estar bien.

Bailey, que ha tenido un inicio impresionante en el campamento de entrenamiento, estaba presionando al quarterback durante ejercicios de equipo 11 contra 11 cuando cayó al suelo. Se levantó lentamente y caminó con una leve cojera mientras se dirigía con cautela a la banda.

Los preparadores físicos revisaron al exastro de Texas Tech y él trotó unas cuantas veces, sin parecer muy afectado por la lesión. Más tarde caminó hacia el vestuario con sus compañeros después de que terminó la práctica.

“Se levantó después de lo del tobillo. Va a estar bien”, afirmó Glenn.

Glenn no quiso especular sobre si Bailey podría quedar fuera algunos días. Los Jets no entrenan el domingo ni el lunes, así que eso le daría a Bailey algo de tiempo para descansar antes de que el equipo comience sesiones conjuntas con Tampa Bay el martes y el miércoles.

“Sí, diría que es día a día, pero déjenme asegurarme porque se levantó y creo que se fue trotando. Así que pensaría que sería eso”, señaló Glenn.

Bailey fue el jugador defensivo seleccionado más alto en el draft de la NFL en la historia de los Jets. Tras transferirse a Texas Tech, sumó 14 1/2 capturas la temporada pasada —el total combinado que tuvo en tres temporadas en Stanford—, además de 52 tacleadas, 19 1/2 tacleadas para pérdida y tres balones sueltos forzados, todos en capturas con despojo.

Ha mostrado destellos con frecuencia durante el campamento de entrenamiento, con múltiples jugadas que habrían sido capturas —no hay contacto con los mariscales de campo— a lo largo del verano.

“Sin duda hay jugadas en las que dices: ‘Esto es lo que pensábamos que iba a ser’. Es bueno verlo. Eso esperábamos de él”, dijo el viernes el coordinador defensivo Brian Duker.

Payne fuera algunas semanas por lesión

El safety novato VJ Payne, una selección de séptima ronda del draft, estará fuera aproximadamente de tres a cuatro semanas por lo que Glenn describió como una “contusión ósea bastante fuerte”.

Payne, exdestacado de Kansas State, compite por un puesto como safety suplente detrás de Minkah Fitzpatrick, Andre Cisco, Dane Belton y Malachi Moore. No estaba claro exactamente dónde sufrió la contusión Payne, pero el plazo mencionado por Glenn sugiere que podría perderse toda la pretemporada.

“Un jugador que estaba jugando muy bien para nosotros. Realmente está construyendo un rol para sí mismo, pero va a estar bien”, añadió Glenn sobre Payne.

Glenn indicó que el especialista en presionar desde el borde Kingsley Jonathan sufrió una contusión en un muslo durante la práctica, pero debería estar bien.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes