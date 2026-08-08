Liniero de Eagles Lane Johnson dice que su 14ta temporada 'probablemente' será la última

El liniero ofensivo All-Pro de los Eagles de Filadelfia, Lane Johnson, manifestó el sábado que su 14ª temporada “probablemente” sería la última.

Johnson se perdió cuatro días del campamento de entrenamiento esta semana por motivos personales antes de regresar el viernes.

Johnson, de 36 años, fue una selección de primera ronda en 2013 y fue All-Pro del primer equipo en 2017 y 2022. Recibió honores del segundo equipo en 2021, 2023 y 2024.

Johnson se tomó una licencia durante la temporada 2021 mientras lidiaba con ansiedad y depresión y desde entonces ha compartido su historia en clínicas de salud mental de la zona.

Indicó que su ausencia más reciente tuvo más que ver con asuntos familiares, específicamente con cuidar de sus padres, y que sus prioridades se habían desplazado más hacia la vida fuera del fútbol americano.

“Estoy viendo la posibilidad de que este probablemente vaya a ser mi último año. Simplemente porque estoy llegando a ese punto en el que esas prioridades fuera del fútbol americano están empezando a mezclarse. No es que no lo disfrute, me encanta todo de este deporte, prepararme para ello, pero es un poco donde estoy en mi carrera”, señaló Johnson tras la práctica del sábado.

Johnson ha sido un pilar como tackle derecho y ganó un par de Super Bowls con los Eagles.

“Todavía siento que puedo ser un tackle de primer nivel en esta liga. Mi movimiento y todo se siente bien”, señaló Johnson.

Johnson, seleccionado seis veces al Pro Bowl, comentó que su posible retiro se hizo más evidente la temporada pasada tras conversaciones con su familia y una campaña plagada de lesiones. Se perdió los últimos siete partidos de temporada regular de Filadelfia y la derrota en los playoffs de comodín ante los 49ers de San Francisco.

La NFL suspendió a Johnson por 10 partidos en 2016 por violar la política de la liga sobre sustancias para mejorar el rendimiento. También fue suspendido los primeros cuatro partidos de la temporada 2014 por violar la política.

Señaló que sus compañeros de equipo ya sabían que estaba considerando poner fin a su carrera.

“Siento que estoy planeando tener un muy buen último año. Estoy tratando de absorber estos últimos seis meses, siete meses”, expresó Johnson.

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