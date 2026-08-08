Ja'Quan McMillian acepta el debate sobre su intercepción en playoffs ante Bills

Ja'Quan McMillian sabe que su Navidad estará llena de referencias a la jugada más grande de su carrera: la intercepción en tiempo extra del pase desesperado de Josh Allen a Brandin Cooks que preparó la victoria de los Broncos de Denver por 33-30 en los playoffs de la Conferencia Americana en enero pasado.

Los equipos se vuelven a enfrentar en Denver el 25 de diciembre, pero, en realidad, todo su receso entre campañas estuvo lleno de recordatorios de su muy debatida intercepción en la yarda 20 de los Broncos que finalmente puso fin a la temporada de Buffalo y a la gestión de Sean McDermott como entrenador en jefe de los Bills.

McMillian dijo que “fue diferente” ser tan reconocido por los aficionados de los Broncos estas vacaciones.

“Estaba en lugares al azar por aquí y la gente se me acercaba y me preguntaba sobre la jugada, la intercepción. Pero es una gran sensación, ¿sabes?”, comentó McMillian.

Tampoco pudo escapar del resentimiento de los aficionados de los Bills.

“Sí, puedo estar desplazándome al azar en redes sociales y lo veo, y le doy clic y reviso los comentarios y veo a la gente que dice: ‘¡Fue recepción!’ o ‘¡Fue intercepción!’. Pero está bien. Todo es competitivo y me encanta”, señaló McMillian.

Cooks le había sacado un paso de ventaja a su defensor y estaba asegurando el pase de 44 yardas de Allen, bien dentro del rango para un gol de campo, cuando McMillian lo alcanzó y le arrebató el balón de las manos al receptor abierto mientras ambos caían al suelo.

Eso derivó en el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que volvió a dejar a Buffalo marginado del Super Bowl, y en menos de 24 horas McDermott se quedó sin trabajo.

Cayó peleando, al sostener después del partido que fue “una recepción de principio a fin”.

Pero oficialmente no lo fue.

“El receptor tiene que completar el proceso de una recepción. Iba al suelo como parte del proceso de la recepción y perdió la posesión del balón cuando golpeó el suelo. El defensor ganó la posesión en ese momento. El defensor es quien completó el proceso de la recepción, así que se le otorgó el balón al defensor”, explicó el árbitro Carl Cheffers.

McMillian se ha hecho un lugar en la dura defensa de Denver, tanto así que el ala defensiva Zach Allen sugirió a principios de la semana que “él hace que todo funcione.

El hecho de que pueda cubrir, hacer blitz, todo eso. Es increíble. Literalmente estábamos hablando de ello en el vestidor: definitivamente somos muy afortunados de tenerlo”.

Escuchar eso de su compañero “significa mucho”, manifestó McMillian. “Solo demuestra todo el trabajo que he hecho y el cariño que el equipo me tiene”.

Esa sensación es la misma en las oficinas.

“Es uno de nuestros jugadores base”, dijo el gerente general George Paton en el combine de cazatalentos de la NFL en febrero, “y nos encanta tenerlo aquí”.

McMillian está listo para jugar esta temporada con la oferta de agente libre restringido por un año y 5,76 millones de dólares que firmó en marzo, un buen aumento respecto de los 880.000 dólares que promedió durante sus primeros cuatro años en la liga, pero apenas una muestra de lo que podría exigir con un contrato a largo plazo en un futuro cercano.

McMillian dijo el viernes que está enfocado en el presente, no en el futuro.

“Obviamente, me encantaría estar aquí. Pero ya sabes cómo es en la liga”, expresó.

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