Rafael Devers y Willy Adames pegan jonrones; Jung Hoo Lee impulsa 2 y Gigantes derrotan 5-2 a Tigres

Rafael Devers conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, Jung Hoo Lee produjo otras dos con un sencillo en el siguiente inning y Willy Adames disparó un cuadrangular en el quinto, para que los Gigantes de San Francisco vencieran el viernes 5-2 a los Tigres de Detroit.

Adrian Houser (3-7) relevó al abridor JT Brubaker y permitió una carrera con seis hits en cinco innings. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

San Francisco ganó apenas por segunda vez en siete juegos —y Houser consiguió su primera victoria en 13 apariciones totales y cinco aperturas desde el 17 de mayo como visitante ante los Atléticos.

Dylan Smith, el quinto lanzador de San Francisco, otorgó una base por bolas con dos outs en la novena antes de cerrar para su segundo salvamento.

Los Gigantes iniciaron una estadía de nueve juegos en casa, la más larga de la temporada, tras una gira de 2-5 que dejó al club 19 juegos por debajo de .500, su peor marca de la campaña, por primera vez desde que terminó 34 abajo para cerrar la temporada 2017.

El dominicano Devers conectó su jonrón en la primera entrada ante el venezolano Keider Montero (8-7) después de que los Tigres se pusieron al frente en la parte alta con un rodado productor de Dillon Dingler.

En la quinta, el también dominicano Adames logró su cuadrangular.

Montero permitió cinco carreras con cinco hits en cinco innings, ponchó a cinco y dio tres bases por bolas por los Tigres, que barrieron a los Gigantes en tres juegos la temporada pasada en casa.

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