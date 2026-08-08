Raiders suspenden a Kirk Cousins y Maxx Crosby de los entrenamientos tras pelea en práctica

El quarterback de los Raiders de Las Vegas, Kirk Cousins, y el ala defensiva Maxx Crosby fueron suspendidos de los ejercicios del equipo en el entrenamiento del sábado tras su pelea del día anterior, lo que le dio al quarterback novato Fernando Mendoza su primera oportunidad en el campamento de entrenamiento de dirigir la ofensiva titular.

“Tenemos expectativas muy claras sobre cómo queremos entrenar, cómo hacemos nuestro trabajo. Ayer incumplimos eso, así que dejamos a esos muchachos fuera. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Lo abordamos con el equipo y seguimos adelante”, señaló en un comunicado el entrenador Klint Kubiak.

Compañeros de equipo tuvieron que separar a Cousins y a Crosby después de la pelea. El quarterback, de 37 años, pareció molestarse porque Crosby desvió su pase, lo que provocó un pase incompleto, y luego se abalanzó sobre el ala defensiva de 1,96 metros y 116 kilos, que es 7,6 centímetros más alto y 19 kilos más pesado.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes