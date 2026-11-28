El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy se perderá el partido del domingo contra los Seahawks de Seattle debido a un esguince de tobillo.

Mac Jones jugará de inicio en su lugar.

Purdy se perdió las tres prácticas de esta semana después de lesionarse en el segundo cuarto del encuentro de la semana pasada, una victoria contra los Vikings de Minnesota en Ciudad de México.

El entrenador Kyle Shanahan tenía inicialmente la esperanza de que Purdy pudiera jugar esta semana porque evitó un esguince alto de tobillo, pero no mejoró lo suficiente y fue descartado el viernes.

“Cada vez que no es un esguince alto de tobillo, uno se siente bastante aliviado. Pero fue más a media altura que bajo, lo cual es un poco peor", indicó Shanahan. "Tuve una sensación, por cómo estaba, cuando llegó el miércoles. No sanó tan rápido como queríamos, así que tuvimos que detenerlo”.

Shanahan señaló que es demasiado pronto para saber si Purdy podría jugar la próxima semana contra los Giants de Nueva York, pero se mostró optimista. Por ahora, los Niners seguirán adelante con Jones.

“Obviamente es un reto cuando te lanzan al ruedo hacia el final del año, pero es un reto que ya he afrontado antes en mi carrera”, explicó Jones. "He jugado los primeros ocho partidos antes, he jugado los últimos ocho partidos y he jugado los 16 completos. Así que definitivamente estoy listo para el reto y con ganas de afrontarlo”.

Purdy se mantuvo en el partido después de lesionarse contra los Vikings y tuvo una actuación sobresaliente. Lanzó para 255 yardas y tres touchdowns contra una de las mejores defensas de la liga para ganar el premio al Jugador Ofensivo de la Semana de la Conferencia Nacional.

Lidera la NFL con un índice de pasador de 118,2 y 9,0 yardas por intento de pase, además de sus 23 pases de touchdown y sólo cinco intercepciones.

Jones fue titular en ocho partidos la temporada pasada cuando Purdy estuvo fuera por una lesión en el dedo gordo del pie. Ayudó a que San Francisco registrara marca de 5-3 durante ese periodo, con un índice de pasador de 97,4, 13 pases de touchdown y seis intercepciones.

Los 49ers mantuvieron a Jones como suplente esta temporada pese a cierto interés de otros equipos en un canje, precisamente para este tipo de escenario.

“Mac ha estado increíble. Ha tenido una gran semana. Pasamos por esto muchas veces con él el año pasado, así que todos tienen muchísima confianza en Mac", afirmó Shanahan. "Mac tuvo un campamento de pretemporada tremendo y es el mismo tipo todos los días. Así que ha sido una buena semana con Mac”.

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