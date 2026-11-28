Zion Williamson y Trey Murphy III anotaron 25 puntos cada uno, y los Pelicans de Nueva Orleáns superaron el viernes 105-104 a los Clippers de Los Ángeles, en su cierre de la fase de grupos de la Copa NBA.

Ambos equipos quedaron con una marca de 1-3 en esta fase.

Williamson encestó 11 de 15 tiros de campo y sumó siete rebotes y cinco asistencias. Murphy acertó 9 de 16 y consiguió seis robos.

Darius Garland encabezó a Los Ángeles con 19 puntos. Brook López aportó 17 y encestó un triple en el último segundo para dejar la diferencia en un punto.

Los Pelicans cortaron una racha de cuatro derrotas para mejorar a 6-14. Los Clippers han perdido seis seguidos y cayeron a 4-14.

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