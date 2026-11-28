Giannis Antetokounmpo anotó 22 puntos y logró un récord personal de 23 rebotes, Bam Adebayo sumó 25 unidades y el Heat de Miami puso fin a la racha de seis victorias de los Knicks de Nueva York y a su reinado como campeón de la Copa NBA con un triunfo 108-105 la noche del viernes.

Los Knicks borraron un déficit de 23 puntos para tomar la delantera en el cuarto periodo, pero Jalen Brunson encestó solo dos de tres tiros libres cuando recibió una falta al lanzar un triple con 9,8 segundos por jugar y el Heat resistió.

Miami ganaría su grupo si Filadelfia perdía en Indiana, pero los 76ers tenían una ventaja enorme en el cuarto periodo.

Brunson terminó con 27 tantos y ocho asistencias por los Knicks, que necesitaban ganar por al menos siete puntos y que los 76ers perdieran para tener la posibilidad de convertirse en el primer equipo en avanzar a la ronda de eliminación directa del torneo con marca de 2-2.

Karl-Anthony Towns aportó 19 unidades y 10 rebotes mientras jugaba con una lesión abdominal que lo tenía catalogado como en duda hasta poco antes del partido, y durante el encuentro se le vio hacer gestos de dolor en algunas ocasiones. ___

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