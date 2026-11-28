Cooper Flagg anotó 34 puntos y encabezó una arremetida agónica de Dallas para imponerse el viernes 113-109 sobre los Suns de Phoenix, con lo cual los Mavericks cerraron perfectos la fase de grupos de la Copa NBA.

Dallas ya había asegurado el Grupo A del Oeste al ganar sus primeros tres partidos de la Copa. Los Suns quedaron con una marca de 1-3 en la competencia, tras dilapidar una ventaja de 21 puntos ante los Mavs.

Flagg sumó ocho asistencias, siete rebotes, cinco robos y cuatro tapas en poco menos de 42 minutos. Dallas ha ganado cinco encuentros seguidos.

Devin Booker lideró a Phoenix con 31 puntos.

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