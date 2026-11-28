Los Chiefs de Kansas City han podido superar todo tipo de errores en equipos especiales durante años, gracias al liderazgo del entrenador Andy Reid, la magia del quarterback Patrick Mahomes y el brillo defensivo del coordinador Steve Spagnuolo.

No pudieron hacerlo el jueves, en una derrota por 13-10 en Buffalo.

Hubo un despeje mal efectuado, que dejó una ganancia neta de 13 yardas. Un centro que se cayó en otra jugada. Un regreso de despeje atrapado de manera inexplicable en la yarda 3 en medio de un clima terrible.

Por si fuera poco, hubo castigos. Y otra falla del pateador Harrison Butker, que volvió a empatar en el liderato de la NFL.

Y aun así, los Chiefs casi logran superarlo otra vez.

Pero después de que se fueron con tres downs y fuera por segunda serie consecutiva, con el partido empatado a 10 y 22 segundos por jugar, Matt Araiza soltó un despeje que fue desviado en la línea de golpeo.

El balón viajó apenas 45 yardas y Greg Dortch lo devolvió 17, preparando la escena para el gol de campo de 57 yardas de Tyler Bass, que resolvió el duelo cuando el tiempo se agotaba.

Los equipos especiales de los Chiefs les habían vuelto a fallar. Y para empeorar las cosas, los equipos especiales de los Bills les hicieron pagar por ello.

Consultado sobre si Reid todavía tenía confianza en el entrenador de equipos especiales Dave Toub tras otro desastre, respondió: “Sí”.

“Tenemos que hacerlo mejor. En general, tenemos que hacerlo mejor”, añadió Reid. “Pero me siento cómodo con los coordinadores”.

Para ser claros, Toub se ha ganado con los años la reputación de ser uno de los mejores coordinadores de equipos especiales de la NFL. Hubo un tiempo en que incluso se le consideró candidato a entrenador en jefe, quizá siguiendo los pasos de John Harbaugh, quien también fue coordinador de equipos especiales para Reid en Filadelfia antes de convertirse en entrenador en jefe de los Ravens y ahora de los Giants.

Sin embargo, algo tiene que cambiar, porque por casi cualquier métrica, los Chiefs están entre los peores en equipos especiales de la NFL.

Su cobertura en despejes ha sido mala. La cobertura en patadas de salida, peor.

Araiza había sido un punto positivo hasta la noche del jueves, cuando tuvo dificultades con el viento y la lluvia. Y Butker ha fallado más patadas desde el inicio de la temporada pasada que cualquiera en la liga.

Los Chiefs son lo suficientemente buenos como para ganar un Super Bowl con su ofensiva. También con su defensiva.

Los equipos especiales son el signo de interrogación.

“Creo que lidiamos bien con cierta adversidad, especialmente a la defensiva. Y jugamos contra un muy buen equipo hasta el final”, manifestó Mahomes después del partido. “Obviamente, cometimos demasiados errores, especialmente hacia el final del encuentro, pero a lo largo del partido, eso fue lo que nos costó la victoria”.

Qué funciona

Kenneth Walker se perdió su tercer partido consecutivo por una lesión inguinal y Emmett Johnson volvió a dar un paso al frente. La selección de quinta ronda acarreó 17 veces para 72 yardas y un touchdown, lo que permitió a Kansas City mover el balón —al menos un poco— cuando el viento y la lluvia convirtieron el juego de pase profundo en un ejercicio inútil.

Qué falta

¿Además de los equipos especiales?

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP