El reinado de Lionel Messi y del Inter Miami en la MLS no se pudo extender a un segundo año.

El uruguayo Santiago Rodríguez anotó a los dos minutos del tiempo de descuento y Patrick Schulte lució en el arco del Crew de Columbus, que eliminó el viernes a los campeones defensores de la liga al vencerlos por 1-0.

El Crew, séptimo preclasificado, extendió su racha de triunfos a ocho, luego de imponerse 3-0 al Inter, que fue segundo de la Conferencia Este en la campaña regular, en el primer duelo de la serie.

Esta fase de los playoffs se disputa a un máximo de tres partidos. Al hilar su segunda victoria sobre Messi y compañía, Columbus hizo innecesario ese tercer compromiso.

El astro argentino se marchó cabizbajo de la cancha de Columbus. El Crew espera al ganador de la serie de primera ronda entre Nueva Inglaterra, tercer preclasificado, y Filadelfia, sexto.

Schulte logró su quinta valla invicta en 13 duelos de postemporada como arquero titular.

Rodríguez marcó su tercer gol de playoffs, después de anotar dos veces en 11 apariciones con New York City FC. Se unió al Crew esta temporada.

Miami se fue en blanco en partidos consecutivos de la MLS (temporada regular o playoffs) por primera vez desde derrotas consecutivas 1-0 en Montreal y ante los Red Bulls de Nueva York en mayo de 2023.

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