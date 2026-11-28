Jalen Johnson anotó 24 puntos, Nickeil Alexander-Walker encestó las últimas cuatro unidades de Atlanta como parte de una noche de 20 tantos y los Hawks vencieron 87-86 a los Celtics de Boston el viernes en el último partido de la fase de grupos de la Copa NBA para ambos equipos.

Los Celtics y los Hawks terminaron 3-1 en la Copa, con Atlanta ganando el grupo gracias a imponerse en el enfrentamiento directo ante Boston.

Los Hawks han ganado cinco seguidos. Alexander-Walker culminó una penetración con 54,3 segundos por jugar para romper el empate y luego lo sentenció con dos tiros libres que pusieron el marcador con ventaja de cuatro cuando quedaban 2,6 segundos.

Atlanta limitó a Boston a 35 puntos en la segunda mitad. En el partido, los Celtics lanzaron para 41% y cometieron 26 pérdidas, con Jayson Tatum perdiendo el balón con 3,8 segundos restantes y Boston abajo por dos. Tatum terminó con 20 tantos, pero se fue en blanco en el cuarto periodo.

El escolta de los Celtics Derrick White encestó un triple sobre la bocina como parte de una noche de 13 puntos. Con Mitchell Robinson, de Boston, fuera por cuarto partido consecutivo debido a una enfermedad por COVID-19, Neemias Queta volvió a ser titular como pívot y logró un récord personal de 22 rebotes, además de 11 puntos.

Los Hawks (12-6) llegaron encendidos, pero no pudieron sacudirse una mala racha en la primera mitad. Abrieron el partido fallando 11 de 12 tiros y 15 de 20, y se fueron al descanso abajo 51-39 tras lanzar 28% de campo y fallar 19 de 25 triples.

Abajo 65-50, Atlanta firmó una racha de 20-4 que cerró el tercer cuarto y dejó a los Celtics (12-7) en desventaja por primera vez en el partido.

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