Pochettino dice que su esposa le aconsejó no ser tan sensible a las críticas en EEUU

Mauricio Pochettino y Estados Unidos estaban conscientes de que necesitaban una victoria, incluso en un partido amistoso nueve meses antes del Mundial contra un oponente que recurrió a un plantel alterno.

La crítica se había vuelto constante. El exseleccionado Alexi Lalas había pedido la cabeza del estratega argentino.

"Era superimportante... darles a los aficionados una buena noticia", afirmó Folarin Balogun después de anotar por los estadounidenses, 15tos del ranking de la FIFA, quienes vencieron al 17mo Japón por 2-0 el martes.

Alejandro Zendejas anotó a los 30 minutos y Balogun añadió un gol a los 64 contra un equipo japonés que no contaba con ninguno de los 11 titulares del partido en que obtuvieron la victoria que los clasificó al Mundial.

Después de tres partidos consecutivos --en San Luis, Houston y Harrison, Nueva Jersey-- en que los aficionados apoyaron abrumadoramente a los visitantes, Estados Unidos atrajo a una multitud de 20.192 personas que alentó mayoritariamente a los locales en Lower.com Field.

Estados Unidos acumula 11 triunfos y siete derrotas bajo las órdenes de Pochettino, quien reemplazó a Gregg Berhalter tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América del año pasado. Los estadounidenses perdieron en una semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF y en la final de la Copa Oro, y extendieron su racha sin victorias contra equipos del top 25 a siete partidos, al caer por 2-0 ante Corea del Sur el fin de semana.

Pochettino, contratado como entrenador de Estados Unidos el 10 de septiembre pasado, se había puesto a la defensiva últimamente, al decir que la gente debería tener una visión a largo plazo y aceptar que, dado que su equipo tiene un lugar automático como coanfitrión del Mundial, las victorias no importan sino hasta el debut de Estados Unidos en el certamen, el próximo 12 de junio.

"Prefiero que la gente me critique a mí, pero que no toquen a los jugadores", expresó.

Un día antes, se dirigió a quienes criticaron sus decisiones.

"La gente a veces crea debate, piensa y habla sin sentido", dijo, y empleó dos veces una palabra malsonante.

Bajo una gran atención mediática cuando dirigió al Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, Pochettino dijo que su esposa le sugirió que no se molestara tanto con los medios estadounidenses, que prestan mucha menos atención al fútbol en comparación con la prensa europea.

"Ayer mi esposa dijo: '¡Oh!, ¿por qué estabas así en la conferencia de prensa? Estos chicos son tan amables. Cuando estabas en Francia o en Inglaterra, eran muy... pero ellos son chicos amables'", relató. "Dije: 'Sí, pero no era por ellos. Dije que era por algunas personas'.

"Pero no profesionales, como ustedes", indicó a los periodistas. "Está bien, sigamos adelante porque estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz de ser el entrenador en este país."

Aun así, defendió su opinión sobre las críticas.

"Tal vez ayer dije una palabra que no quiero repetir, pero era la verdad", manifestó.

Zendejas anotó cuando recibió un largo centro del lateral izquierdo Max Arfsten y remató de volea y de zurda desde cerca del punto de penalti para su segundo gol en 13 apariciones internacionales. El jugador del América de México no había estado con la selección desde noviembre.

"Sólo esperaba mi momento", dijo. "No esperaba ser convocado."

Balogun anotó su sexto gol internacional después de un pase filtrado de Christian Pulisic, venciendo al portero Keisuke Osako con un disparo angulado y a segundo palo.

"Estamos construyendo algo grande aquí. Él es obviamente un entrenador de primer nivel y esto lleva tiempo, y trató de enfatizarnos que tengamos paciencia", comentó Balogun. "La confianza, creo que es realmente importante. Los resultados llegan al final del día en el tipo de negocio en el que estamos."

Balogun fue una adición tardía a la lista, uniéndose por primera vez desde que Pochettino asumió como entrenador. Estuvo lesionado gran parte de la temporada pasada, lo que hizo que Pochettino y su equipo dudaran si debía ser convocado.

"Ahora, con este tipo de rendimiento, está en la carrera por la lista del Mundial", dijo Pochettino, quien elogiók también a Pulisic, Arfsten, Alex Freeman y Cristian Roldan, titular por primera vez en 26 meses.

"Ellos entienden o entendieron que necesitan rendir de la manera que esperamos. No se trata de ganar o perder los partidos, sino de rendir de la manera que esperamos."

Pochettino cambió a una línea de tres defensores, un sistema que utilizó al final del partido del sábado, queriendo tener diferentes formaciones listas para los partidos que importan.

Espera que la lista para los amistosos contra Ecuador el 10 de octubre y Australia el 14 sea menos experimental. Hizo pública parte de su mensaje posterior al partido a los jugadores.

"Esfuércense en sus propios clubes para ser mejores y estar listos en caso de que los convoquemos de nuevo", indicó.

