Con gol agónico de Santiago Giménez, México rescata empate ante Corea del Sur rumbo al Mundial

El delantero Santiago Giménez ingresó desde el banquillo para anotar un gol en el alargue y México rescató el martes un empate de 2-2 ante Corea del Sur en un partido de preparación para el Mundial del 2026.

Raúl Jiménez puso al frente a los mexicanos con un remate de cabeza a los 22 minutos, pero Son Heung-Min, quien entró al campo a los 46, empató el encuentro a los 65, Oh Hyun-Gyu le dio la vuelta a los 75 y Giménez decretó la igualdad a los 94.

Jiménez, ariete del Fulham, ahora tiene 44 goles y se coloca a sólo dos de alcanzar a Jared Borgetti en el segundo puesto entre los anotadores históricos de la selección mexicana y a ocho de empatar a Javier “Chicharito” Hernández.

Con el resultado, los mexicanos terminaron sin triunfos su gira de dos partidos por Estados Unidos. Sus próximos rivales en octubre serán Colombia en Arlington, Texas, y Ecuador en Guadalajara.

Para enfrentar a los coreanos, el entrenador Javier Aguirre realizó ocho cambios respecto al partido ante Japón del fin de semana pasado. Sólo Jiménez, el volante Marcel Ruiz y el central Johan Vázquez repitieron.

Los coreanos, que vencieron a Estados Unidos en un amistoso el fin de semana pasado, hicieron algo similar y sólo repitieron a dos de sus jugadores en el cuadro inicial.

México se puso al frente cuando el lateral Rodrigo Huescas mando un centro desde la derecha hacia el corazón del área, donde Jiménez cabeceó y mandó la pelota pegada al poste izquierdo.

Los surcoreanos empataron por medio de Heung-Min, quien recibió una pelota dentro del área y disparó potente para dejar sin oportunidad al portero suplente Raúl Rangel.

El equipo asiático, que fue mejor en el complemento, se adelantó en una jugada por velocidad en la que Hyun-Gyu concretó con un disparo rasante por el primer poste del arquero mexicano.

El Tri presinonó en los minutos finales y estuvo cerca de igualar con un disparo desde fuera del área por parte de Giménez. Pero con un gran lance, el portero coreano mandó a tiro de esquina a los 88.

Giménez, quien entró al encuentro en la segunda mitad, emparejó al recortar a un jugador fuera del área y concretó con un disparo pegado al poste derecho.