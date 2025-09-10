Paraguay supera 1-0 a Perú y sella su clasificación en Lima al Mundial de 2026

Con un gol de Matías Galarza en el tramo final, Paraguay venció el martes de visita 1-0 Perú para finalizar en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial.

Galarza decretó el triunfo guaraní con una bonita definición a los 79 minutos. El volante del club argentino River Plate controló con el pecho el centro de Juan José Cáceres al corazón del área y de primera con la zurda mandó el balón al fondo de la red.

El equipo dirigido por el técnico argentino Gustavo Alfaro había sellado el jueves pasado su clasificación al Mundial, el primero que disputará en 16 años, tras empatar sin goles ante Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

La Albirroja cosechó 28 puntos, dando un vuelco desde que Alfaro tomó las riendas en agosto de 2024, apenas sufriendo una derrota en 12 partidos.

Colombia, Uruguay y Brasil también sumaron 28 unidades, pero la diferencia de goles les ubicó del tercero al quinto puesto en ese orden.

Perú, en cambio, terminó con 12 puntos —en el penúltimo lugar de la tabla, una unidad por encima de Chile— en la que fue una de sus campañas más débiles en tiempos recientes. Dirigida por el argentino nacionalizado peruano Óscar Ibáñez, la Blanquirroja apenas logró dos triunfos en 18 encuentros y anotó apenas seis goles.

Los anfitriones intentaron batir la valla de Paraguay luego que perdieron 3-0 ante Uruguay en Montevideo el jueves pasado, pero el empeño de Joao Grimaldo y Renato Tapia chocó contra la seguridad del arquero paraguayo Orlando Gill.

La última vez que Perú clasificó a un Mundial fue en 2018, bajo la dirección del argentino Ricardo Gareca, luego de 36 años de ausencia.

Paraguay irá a su primer Mundial desde que alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica 2010, sucumbiendo ante la eventual campeona España.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes