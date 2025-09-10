EEUU vence 2-0 a Japón y rompe racha de 7 partidos sin ganar ante equipos del top 25

Alejandro Zendejas facturó un gol a los 30 minutos, Folarin Balogun hizo el otro a los 64 y Estados Unidos cortó una racha de siete partidos sin vencer a alguna selección ubicada entre las mejores 25 del ranking, al imponerse el martes 2-0 sobre Japón.

Estados Unidos, 15to del escalafón, venía de caer 2-0 ante Corea del Sur el sábado en el primero de ocho amistosos antes de que el entrenador argentino Mauricio Pochettino convoque a los jugadores para encarar la Copa del Mundo en calidad de coanfitriones.

Japón, 17mo del ranking, utilizó esencialmente un equipo B. Cambió a los 11 titulares del empate 0-0 obtenido el sábado contra México y comenzó con ocho jugadores que tenían diez o menos apariciones internacionales.

No hubo titulares del conjunto que comenzó el partido de marzo contra Bahréin cuando los Samurais Azules aseguraron su octava clasificación consecutiva para la Copa del Mundo.

Sin embargo, algunos titulares habituales ingresaron a los 62 minutos.

Estados Unidos no había vencido a un equipo del top 25 desde la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra México en marzo de 2024. Había sufrido cinco derrotas consecutivas frente a rivales de esa categoría.

Los estadounidenses dominaron durante todo el partido ante una multitud de 20.192 personas en Lower.com Field.

Zendejas recibió un largo centro del lateral izquierdo Max Arfsten y remató de volea con su pie izquierdo desde cerca del punto de penalti. El extremo del América de México logró su segundo gol en 13 apariciones internacionales.

Balogun anotó su sexta diana internacional tras un pase filtrado de Christian Pulisic, venciendo al portero Keisuke Osako con un disparo angulado a segundo palo.

El zaguero central Chris Richards, el lateral derecho Alex Freeman, el mediocampista Cristian Roldan, Zendejas y el delantero Balogun se unieron a la alineación titular en lugar de Sergiño Dest, Diego Luna, Sebastian Berhalter, Tim Weah y Josh Sargent.

Richards, Tim Ream y Tristan Blackmon comenzaron como defensores centrales en una línea de cinco hombres, una formación que Pochettino cambió en la segunda mitad del sábado.

Adams y Roldan no habían comenzado juntos desde 2018 y Roldan jugó de inicio por primera vez en 26 meses.

Koki Ogawa impactó el travesaño a los 70 minutos por Japón, al igual que Jack McGlynn por los locales a los 83.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.