Heineman impulsa en la 10ma la carrera del triunfo de Azulejos ante Astros

Tyler Heineman impulsó la carrera de la victoria en la décima entrada y los Azulejos de Toronto se recuperaron para superar el martes 4-3 a los Astros de Houston.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. se embasó con un sencillo dentro del cuadro contra Craig Kimbrel (0-1) para comenzar la décima. El corredor automático Myles Straw se instaló así en la tercera base.

Daulton Varsho se ponchó y Heineman siguió con un rodado a la primera base, donde Christian Walker se zambulló pero no pudo lanzar a home a tiempo para retirar al veloz Straw.

Jeff Hoffman (9-6) lanzó una entrada para llevarse la victoria.

Toronto estaba perdiendo 3-1 al llegar a la parte baja de la novena contra el dominicano Bryan Abreu, pero los Azulejos llenaron las bases con dos bases por bolas y un sencillo antes de que Isiah Kiner-Falefa conectara un hit al bosque izquierdo para empatar el duelo.

Abreu llevó el duelo a entradas extra al ponchar a George Springer y lograr que Straw elevara un globo al jardín.

El boricua Carlos Correa conectó un jonrón de dos carreras por Houston, pero los Astros perdieron por cuarta vez en cinco juegos.

El derecho venezolano de los Astros, Luis García, salió cuando había dos outs en la segunda entrada debido a un dolor en el codo derecho.

García estaba haciendo su segunda apertura después de estar más de dos años fuera mientras se recuperaba de la cirugía Tommy John. Señaló su codo y luego hizo un gesto hacia el dugout después de realizar un lanzamiento de 88 mph a Ernie Clement.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-1 con una anotada, Jesús Sánchez de 3-0, Yainer Díaz de 4-3 con una remolcada. El cubano Yordan Álvarez de 5-3. Los puertorriqueños Correa de 3-1 con una anotda y dos producidas, Víctor Caratini de 1-0. El venezolano José Altuve de 5-1 con una anotada. El dominicano Mauricio Dubón de 4-0.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 5-3. El mexicano Alejandro Kirk de 3-0. El venezolano Andrés Gioménez de 2-0.