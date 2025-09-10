Helman conecta jonrón de dos carreras y evita otro en triunfo 5-4 de Rangers ante Cerveceros

Michael Helman conectó un jonrón de dos carreras durante una quinta entrada de cuatro carreras, minutos después de hacer una atrapada de revés con salto sobre la cerca que evitó un jonrón de dos carreras, y los Rangers de Texas vencieron el martes 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

El triple impulsor de Wyatt Langford y el sencillo impulsor de Kyle Higashioka ante Aaron Ashby (3-2) culminaron la remontada de los Rangers después de que Milwaukee anotó tres veces en la parte alta de la quinta.

Hoby Milner (3-4) lanzó una entrada en blanco de relevo después de permitir seis carreras en dos tercios de entrada en sus dos salidas anteriores. Shawn Armstrong consiguió su octavo salvamento en 11 oportunidades a pesar de ceder un jonrón al emergente Jake Bauers.

Texas ha ganado 13 de sus últimos 17 juegos para reducir la diferencia de siete juegos y medio a dos y medio detrás de Houston, líder de la AL Oeste.

Helman, un novato reclamado de waivers de Pittsburgh el 19 de mayo, también fue la estrella de la victoria de los Rangers 5-0 en el primer partido de la serie el lunes por la noche.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 5-3 con una anotada, William Contreras de 3-2 con dos empujadas.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 4-1.

