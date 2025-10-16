Patadas de rugby, largos saques laterales y grandes números 9: cómo la Premier ha vuelto a lo básico

Resulta que Thomas Tuchel tenía razón.

La temporada apenas había comenzado cuando el seleccionador de Inglaterra expresó su creencia de que las tácticas de la vieja escuela estaban de moda nuevamente.

Saques de banda largos. Despejes efectuados a gran distancia por parte de los porteros. Centros al área para delanteros altos.

"Todos estos patrones están de vuelta", afirmó Tuchel, quien generó cierta sorpresa entre una audiencia inglesa de fútbol que ha estado encantada durante la última década ante un estilo de juego influenciado por Pep Guardiola, donde la posesión del balón era la máxima.

La evaluación de Tuchel ha demostrado ser precisa. Distintos equipos de la lucrativa y glamorosa Liga Premier —incluso el elegante Manchester City de Guardiola— han mostrado una predilección por tácticas más rupestres, que alguna vez fueron pilares del juego inglés pero que en gran medida habían sido eliminadas.

Aquí hay un vistazo a cómo el fútbol ha vuelto a lo básico en lo que ha sido casi una revolución táctica en la búsqueda de ganancias marginales:

Saques de inicio al estilo del rugby

En lugar de valorar la posesión, muchos equipos están felices de deshacerse del balón de inmediato en un estilo que recuerda a cómo se inician los partidos de rugby.

Imitando un enfoque adoptado por el Paris Saint-Germain la temporada pasada en su camino hacia la victoria en la Liga de Campeones, algunos equipos —incluidos Newcastle, Arsenal y Crystal Palace— han optado por lanzar el balón fuera del campo en territorio profundo del rival, directamente desde el saque inicial. ¿La idea? Encerrar a los rivales en su propia mitad del campo y forzar una pérdida de balón desde el saque de banda.

Luego está Bournemouth. En un partido de esta temporada, el balón fue jugado hacia atrás a un jugador de Bournemouth en el saque inicial y él mismo lo preparó y lo lanzó alto en el aire, hacia el área de penalti del oponente, mientras sus compañeros lo perseguían. Es una jugada comúnmente vista en el rugby pero, ¿en el fútbol?

El entrenador de Bournemouth, Andoni Iraola, la describió como una táctica para "crear algo de impulso".

"Es una cuestión de que siempre queremos tener la primera oportunidad, la primera jugada a balón parado antes de que los otros equipos comiencen a jugar", comentó.

Saques de banda largos

Hace unos 20 años, Rory Delap, un centrocampista del Stoke, se hizo famoso por la forma en que lanzaba saques de banda al área del oponente durante los partidos de la Premier.

De repente, la táctica está de moda otra vez.

Ha habido 262 saques de banda largos al área del oponente en las primeras siete jornadas de la Premier esta temporada, según Opta, que proporciona estadísticas para la competición. Opta dice que esa cifra ya es el 45% del total de toda la temporada pasada.

En la última fecha, el primer gol del Manchester United en su victoria 2-0 sobre Sunderland —anotado por Benjamin Sesko— provino de esa fuente. Un día después, el defensor del Brentford, Michael Kayode, bombardeó el área del Man City con saques de banda desde prácticamente cualquier lugar más allá de la línea media.

El saque de banda largo puede complicar la labor defensiva debido a su trayectoria más baja y mayor precisión en comparación con un centro. También pueden causar caos.

Los clubes incluso están contratando entrenadores específicos para saques de banda, como Thomas Gronnemark, quien trabajó bajo las órdenes de Jürgen Klopp en Liverpool y más recientemente en Brentford —un equipo bien conocido por recurrir al análisis de datos— durante las últimas tres temporadas.

"El fútbol es un deporte de baja anotación", dice Gronnemark a The Associated Press en una entrevista telefónica. "Sería otra cosa si fuera baloncesto, por ejemplo, donde se anotan 100 puntos. Pero en el fútbol, un solo gol puede marcar la diferencia".

Gronnemark dijo que los equipos apenas han tocado la superficie de lo que son capaces de hacer con los saques de banda.

"Aún veo una falta de movimiento y creación de espacio individual", dijo. "Espero que, en el futuro, la cantidad de saques de banda que sean creativos y fantásticos aumente".

El gran nueve

En los años 70 y 80, el fútbol inglés tenía la reputación de ser menos técnico y más físico que el practicado por muchos vecinos europeos, a menudo confiando en tener un delantero alto y rudo para lanzar el balón y liberar presión.

¿Adivinen qué? Ese tipo de delantero centro fue la mercancía más buscada en la ventana de transferencias más reciente.

El Man United fichó al Sesko de 1,95 metros, el Newcastle contrató a Nick Woltemade de 1,99 metros. Chelsea y Arsenal ficharon a Liam Delap y Viktor Gyokeres, respectivamente, dos delanteros que aman la batalla física. El Man City ya tenía un jugador de esas características con Erling Haaland.

Es una señal de los tiempos actuales.

El balón largo

Ha habido una tendencia en los últimos años —esencialmente desde que Guardiola llegó a Inglaterra en 2016— en que los porteros inician los ataques jugando pases cortos a los defensores en lugar de lanzar el balón largo a un atacante grande, como era la tradición.

La multiplicación de los equipos que presionan alto en el campo en un intento de recuperar la posesión ha dado a los porteros la opción de superar la presión enviando el balón largo, y eso es lo que está sucediendo cada vez más ahora.

Incluso Guardiola ha renunciado sus creencias más arraigadas. En el último mes, vendió al brasileño Ederson Moraes, su portero experto en jugar el balón durante los últimos ocho años. Ha configurado al City en un bloque bajo nunca antes visto contra el Arsenal para depender del contraataque o el balón largo a Haaland.

"Preferiría no hacerlo, pero no puedes esperar a este nivel no hacerlo", dijo Guardiola. "Es imposible".

Jugadas a balón parado

Las jugadas a balón parado son el gran igualador, una forma para que los equipos consigan goles “baratos” o den pelea sin necesidad de gastar decenas de millones de libras en jugadores estrella.

Han aumentado en importancia en la Premier y ahora la mayoría de los clubes tienen entrenadores especializados en esta área, como Nicolas Jover en el Arsenal y Austin MacPhee en el Aston Villa. Keith Andrews fue empleado por Brentford como entrenador de jugadas a pelota parada y ahora es el entrenador del equipo.

Según la BBC, el 28,4% de los goles anotados en las primeras seis jornadas de la Premier provino de jugadas a balón parado, el porcentaje más alto en cualquiera de las últimas diez temporadas.

Bajo la guía de Jover, el Arsenal ha prosperado en esta área, anotando 36 goles desde tiros de esquina desde el comienzo de la temporada 2023-24, 15 más que cualquier otro.

Fuerte en jugadas a balón parado, adepto al saque de banda largo y el saque inicial estratégico, y dotado de un nueve corpulento, el Arsenal podría ser la encarnación de este enfoque de regreso a las bases en el fútbol inglés.

El equipo, naturalmente, está en la cima de la clasificación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.