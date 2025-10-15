EEUU: Wright y Roldán llaman la atención de Pochettino a ocho meses del Mundial

Haji Wright y Cristian Roldán captaron la atención del técnico Mauricio Pochettino, ocho meses antes del Mundial.

En su primera titularidad en 13 meses, Wright anotó a los 33 y 51 minutos tras pases de Roldán, catapultando a la primera victoria de Estados Unidos remontando el marcador bajo el mando de Pochettino, un 2-1 contra Australia en un partido amistoso.

“Eso es lo que esperamos cuando le das la oportunidad al jugador”, afirmó Pochettino. “Un jugador que rinde, como lo hizo Haji hoy, puede estar cerca. Es posible que esté involucrado".

Wright, de 27 años, juega para el Coventry en Inglaterra y lidera el torneo de la segunda división con ocho goles. Ha marcado 11 tantos en 13 partidos para club y la selección desde agosto.

Anotó el gol de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2022, pero no había sido titular para los estadounidenses desde un amistoso en septiembre de 2024 bajo el entrenador interino Mikey Varas, un mes antes de que el argentino Pochettino asumiera el cargo.

Wright, quien suma siete goles en 19 apariciones internacionales, nunca antes había anotado para Estados Unidos en un partido como titular.

“Me están poniendo en posiciones para mostrar lo que puedo hacer y me están permitiendo lucirme en la cancha", dijo Wright sobre Pochettino y el entrenador de Coventry, Frank Lampard. “No estoy enganchado como el típico ‘9’. Me permiten moverme y generar juego".

Folarin Balogun, el otro delantero de Estados Unidos, anotó el gol del empate contra Ecuador.

“Siguió los pasos de Fo”, declaró el zaguero Chris Richards.

Roldán, miembro del plantel del Mundial 2022 que no jugó en Qatar, regresó al equipo nacional el mes pasado, citado de último momento. No había sido convocado por la selección estado con el equipo nacional desde la Copa Oro de la CONCACAF en julio de 2023.

“Mi esposa y yo seguimos diciendo que creemos que podemos hacer una carrera tardía, hacer un empuje tardío, y espero estar haciendo méritos", expresó Roldan.

Ingresó a los 62 minutos en la derrota 2-0 ante Corea del Sur, jugó todo el partido en la victoria 2-0 sobre Japón, entró a los 73 en el empate 1-1 del viernes contra Ecuador y jugó hasta los 76 frente a Australia.

“Pochettino ha hecho un gran trabajo haciéndome sentir seguro y cómodo aquí, y estoy orgulloso de ser parte de esto y espero ser parte de la próxima concentración”, manifestó Roldan.

Roldan, de 30 años, sumó 41 apariciones internacionales e impresionó a Pochettino con su juego para los Seattle Sounders.

“Necesitamos jugadores con confianza, con autoconfianza, con un poco de arrogancia, con un poco de ser travieso, ser competitivo”, dijo Pochettino. “Quizás Cristian Roldpan es un ejemplo de cómo si quieres construir tu jugador perfecto, él tiene un poco de todo”.

“No digo que vaya a estar en la próxima lista o que vaya a estar en el Mundial”, añadió. "Pero creo que en este momento o hasta ahora, después de la última concentración, y ahora, es un jugador al que queríamos darle la oportunidad, le dimos la oportunidad y mira lo que está pasando”.

Pochettino también dice que está pensando en el ciclo del Mundial 2030, aunque sea después de que termine su contrato.

“Es nuestra responsabilidad crear algún legado o intentar crear un núcleo de jugadores que se comporten de la misma manera y sientan de la misma manera, respeten los valores de los que estábamos hablando, la cultura y todo”, acotó. "Quizás tener este núcleo de jugadores que puedan llegar en 2030 en una situación diferente a la que fue este Mundial”.

Después de un tambaleante primer año de Pochettino a cargo, Estados Unidos ha logrado una racha de tres partidos sin perder.

“Estoy satisfecho, pero quería más”, dijo Pochettino. “Quería rendir mejor. Quería ver a jugadores individuales haciéndolo mejor. Pero esa es mi mentalidad competitiva”.

