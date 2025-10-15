República Checa despide al técnico Ivan Hašek tras sorpresiva derrota ante Islas Feroe

La República Checa despidió el miércoles al técnico Ivan Hašek tras una humillante derrota 2-1 ante las Islas Feroe en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

No estaba claro de inmediato quién reemplazaría a Hašek.

El presidente de la Asociación Checa de Fútbol, David Trunda, informó que se nombrará a un entrenador para dirigir al equipo hasta el final de las eliminatorias. Luego, es probable que un estratega extranjero asuma el cargo de manera permanente.

Se le ha pedido a Pavel Nedvěd, leyenda del fútbol checo, que compile una lista de posibles candidatos.

La sorprendente derrota del domingo contra las Islas Feroe, un territorio con una población de 55.000 habitantes, ha sido el batacazo más fuerte sufrido por los checos en las eliminatorias para un gran torneo desde una derrota 1-0 como visitante ante Luxemburgo por la Eurocopa hace 30 años. En aquel entonces, se pudo conseguir la clasificación para el torneo que se disputó en Inglaterra.

Los checos aún pueden clasificarse para el Mundial 2026. Tienen que vencer a Gibraltar, otro modesta selección, en su último partido el 17 de noviembre para asegurar el segundo lugar en el Grupo L y avanzar a los playoffs europeos en marzo.

Bajo la dirección de Hašek, los checos fueron eliminados en la fase de grupos de la Euro 2024, pero luego ganaron su grupo en la Liga de Naciones y avanzaron a la Liga A que comienza el próximo septiembre.

