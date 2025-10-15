Stay up to date with notifications from The Independent

Russell Westbrook se une a los Kings en su 18ma temporada en la NBA

AP Noticias
Miércoles, 15 de octubre de 2025 14:23 EDT
KINGS-WESTBROOK
KINGS-WESTBROOK (AP)

El exMVP Russell Westbrook se unió a los Kings de Sacramento.

El agente de Westbrook, Jeff Schwartz, confirmó el acuerdo a ESPN. Schwartz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Westbrook, de 36 años, está entrando en su 18ma temporada en la liga. Es el líder histórico con 203 triples-dobles y ocupa el puesto 20 en la historia de la NBA con 26.205 puntos y el octavo con 9.925 asistencias. Tiene promedios de carrera de 21,2 puntos, 7.0 rebotes y 8.0 asistencias.

Elegido nueve veces al Juego de Estrellas, Westbrook inició su carrera con Oklahoma City y se asoció con Kevin Durant para ayudar a que el Thunder se convirtiera en una potencia de la liga. Después de que Durant se fuera para unirse a los Warriors de Golden State, Westbrook fue nombrado MVP de la liga a campaña siguiente, la primera de sus tres consecutivas promediando un triple-doble. También ganó dos títulos de anotación y dos premios MVP del All-Star antes de dejar a los Thunder.

Desde entonces, ha pasado por varios equipos, habiendo jugado para Houston, Washington, los Lakers y Clippers de Los Ángeles y Denver.

Westbrook promedió 13,3 unidades, 4,9 rebotes y 6,1 asistencias para Denver la temporada pasada. Sigue siendo querido en Oklahoma City, a veces incluso fue aclamado en los juegos del Thunder durante las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada mientras jugaba para los Nuggets.

