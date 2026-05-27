Único jugador que vive en Haití espera visa de EE.UU. mientras su equipo se alista en Florida

El único integrante de la selección nacional de fútbol de Haití que vive en el atribulado país caribeño está a la espera de una visa de Estados Unidos para unirse al equipo en Florida, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo.

Woodensky Pierre es un mediocampista defensivo que juega para el Violette AC en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Se estima que el 70% de esa ciudad está sitiada por bandas violentas.

Los otros 25 jugadores convocados para la Copa del Mundo juegan fuera del país, procedentes de ligas en lugares como Inglaterra, Francia, Portugal, Canadá y Estados Unidos.

La Copa del Mundo de este año será apenas la segunda para Haití en su historia: la única otra aparición del país en el mayor escenario del fútbol fue en 1974.

El portavoz de la federación haitiana de fútbol, Thecieux Jeanty, indicó que todos menos un jugador del equipo del Mundial de 1974 vivían y jugaban en Haití en ese momento.

Las visas de Estados Unidos para Pierre y para casi una docena de otros directivos de la federación haitiana de fútbol aún no se han concretado, mientras el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa ampliando las restricciones de viaje a países entre los que se incluye Haití.

Pierre sigue entrenándose en una cancha de césped sintético en Pétion-Ville, una zona acomodada de Puerto Príncipe, mientras espera su visa, “con la esperanza de estar con su equipo lo antes posible”, declaró Jeanty a The Associated Press en una entrevista telefónica el miércoles.

“Espero que no tenga que vivir en (Haití) después de la Copa del Mundo”, expresó Jeanty. “Es una oportunidad para presentarse ante el mundo y esperar un contrato”.

El estadio local del equipo en Puerto Príncipe —no lejos del vecindario de donde es Pierre— fue considerado demasiado peligroso, lo que obligó a Haití a disputar sus eliminatorias “como local” para la Copa del Mundo en Curazao.

Pierre es de Cité Soleil, un barrio marginal costero que ha soportado violencia y hambre durante años y que sirve de base para poderosos líderes de bandas. Cité Soleil ha registrado múltiples masacres y violaciones cometidas por pandillas, y la violencia desplazó recientemente a más de 5.300 personas, según el informe más reciente de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

“Es una fuente de orgullo para él”, comentó Jeanty sobre que Pierre pueda jugar en la Copa del Mundo. “Es satisfactorio para los directivos (del fútbol) y también para el público. Como sabes, Haití está en crisis”.

Pierre no respondió a los mensajes en los que se le solicitaban comentarios, y el entrenador del equipo tampoco lo hizo.

Los directivos del equipo de Haití llegaron a Florida el domingo, y los jugadores comenzaron a entrenar en Port St. Lucie el martes. Está previsto que otros tres jugadores lleguen el miércoles, señaló Jeanty.

Aún hay tiempo para resolver la situación de Pierre. Haití disputará dos partidos de preparación para la Copa del Mundo, primero contra Nueva Zelanda el martes y luego contra Perú el 5 de junio, en el sur de Florida.

Haití debutará en la Copa del Mundo el 13 de junio en Foxborough, Massachusetts, contra Escocia; luego enfrentará al cinco veces campeón Brasil el 19 de junio en Filadelfia y a Marruecos el 24 de junio en Atlanta.

Jeanty contó que tuvo su primer contacto con Pierre en 2022, cuando viajaron juntos a Honduras para un partido sub-20.

“Lo vi como un jugador de primer nivel”, afirmó Jeanty, y añadió que “todo el mundo está muy contento” de tener a Pierre en el equipo.

“Hay fútbol en Haití”, sostuvo Jeanty. “Es un país que quiere vivir”.

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El periodista deportivo de AP Tim Reynolds, en Miami, contribuyó a este informe.

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